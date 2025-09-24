  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

۷۵ موش، کشت سلولی و دانه‌های گیاه از سفر فضایی بازگشتند

۷۵ موش، ۱۵۰۰ مگس، کشت سلولی، میکروارگانیسم، دانه های گیاهان و غیره از فضا به زمین بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یک ماهواره تحقیقات بیولوژیکی روسی که بیش از ۳۰ آزمایش را حمل می‌کرد، پس از ۳۰ روز اقامت در مدار زمین، ۱۹ سپتامبر در منطقه اورنبرگ فرودآمد. ماژول فرود Bio-M No.۲ که به دلیل کلکسیونی از نمونه‌های ارسال شده به فضا «کشتی نوح» لقب گرفته در ۲۰ آگوست همراه یک موشک سایوز ۲.۱b از مقر فضایی بایکنور به فضا پرتاب شد.

این ابزار پس از پرتاب در ارتفاع ۳۷۰ تا ۳۸۰ کیلومتری مدار قطبی قرار گرفت. محموله Bio-M No.۲ گزینه‌های بیولوژیکی خاصی بود که در برابر سطح بالایی از تشعشعات کیهانی قرار گرفتند.

تصاویر مربوط به ماژول فرود آمده روی زمین حاکی از بروز یک آتش سوزی است. به نظر می‌رسد این آتش به سرعت خاموش شده و خدمه توانسته اند به ماژول فرود نزدیک شوند.

شیوا سعیدی

