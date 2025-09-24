یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردی در رباط‌کریم به اتهام ادعای اعمال نفوذ در ادارات محلی دستگیر شده است، این فرد، که اتهامات مالی نیز متوجه اوست، پس از دستگیری به زندان منتقل شده است.

این منبع آگاه، که نخواست نامش فاش شود، گفت: روز گذشته فردی که ادعای اعمال‌نفوذ در ادارات رباط‌کریم را داشت دستگیر شد.

وی افزود: اتهامات مالی نیز یکی دیگر از جرایم این متهم است و این فرد بعد از دستگیری روانه زندان شده است.

رباط‌کریم، شهرستان جنوب غربی تهران در سال‌های اخیر با چندین پرونده فساد اداری روبرو بوده، از جمله دستگیری مقامات محلی به اتهام رشوه و سوءاستفاده از قدرت.

جزئیات بیشتری درباره هویت متهم یا ادارات درگیر منتشر نشده، اما این دستگیری می‌تواند بخشی از تلاش‌های قوه قضائیه برای مقابله با فساد اداری باشد.

مقامات رباط‌کریم تاکنون واکنشی رسمی نشان نداده اند.