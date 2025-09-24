استاندار بوشهر: ظرفیت سواحل استان برای توسعه گردشگری استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در نشست با فرماندهان پایگاه هوایی و دریایی و مدیران شهرداری بوشهر اظهار کرد: توسعه شهر بوشهر و تقاضا برای خدمات بهتر خصوصاً مدیریت ترافیک و ایمنی عبور و مرور شهروندان اقتضا می‌کند، خیابان‌های جدیدی در بندر بوشهر احداث شود.

وی با بیان اینکه هفته قبل از طرح‌های اجرایی محلات جنوب بوشهر بازدید داشتم افزود: تکمیل گذر ۲۴ متری تنگکات از منظر تسهیل عبور و مرور و پدافند غیر عامل ضروری است، بخشی از این گذر از اراضی نظامی عبور می‌کند و تکمیل آن، همکاری و مساعدت ارکان نظامی مستقر در استان و ستاد کل نیروهای مسلح را می‌طلبد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های کم نظیر ساحل بوشهر برای توسعه فعالیت‌های گردشگری و تأمین سرانه‌های شهری، نیاز به عمق بخشیدن به فضاهای موجود و رهاسازی بخشی از اراضی مازاد نظامی دارد.

زارع تصریح کرد: نیروهای نظامی مستقر در استان و شهر بوشهر، فرزندان برومند و حافظان این زمین و خلیج همیشه فارس هستند و دستگاه‌های اجرایی مربوطه، موظف به تأمین خدمات آب و برق و سایر خدمات زیربنایی مشابه سایر مناطق شهری هستند.

وی اضافه کرد: تامین مسکن کارکنان خدوم نیروهای مسلح یکی از اولویت‌های استان است و لازم است از همه ظرفیت‌های موجود از جمله اراضی مازاد نظامی استفاده شود. توافقات خوبی حاصل شده و عملیاتی خواهد شد و مسئولان استان آمادگی هرگونه همکاری را دارا هستند.