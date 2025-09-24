آیت الله غروی: علم دینی باید موجب تحولات فردی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد غروی عضو شورای عالی حوزههای علمیه کشور پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح سال تحصیلی حوزههای علمیه استان هرمزگان، ضمن تبریک سال جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه را گرامی داشت و بر سنگینی مسئولیت طلاب و روحانیون در مسیر پاسداشت خون شهدا تأکید کرد.
وی با اشاره به سالروز شهادت سردار مقاومت سید حسن نصرالله، ضمن دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی عصر (عج)، اظهار داشت: مقاومت و حزبالله همچنان نقش کلیدی خود را در مقابله با ظلم و استکبار در جهان اسلام ایفا میکنند و وظیفه حوزههای علمیه در حمایت و ترویج این مسیر بسیار خطیر و مهم است.
آیتالله غروی جایگاه علم دینی را به عنوان اساس هدایت بشریت تشریح کرد و تأکید کرد: همه انسانها از نظر انسانی برابرند و تنها تفاوت میان افراد بر اساس تقوا و دانش دینی است.
وی علم حوزوی را معرفت به خدا، حقیقت زندگی و فنون الهی دانست که میتواند جامعه انسانی را به سمت نجات و سعادت رهنمون کند.
وی همچین افزود: علم بدون اخلاق و معنویت نمیتواند منافع حقیقی برای انسان داشته باشد و نمونههای شکست علم بدون پشتوانه معرفتی را در برخی کشورهای مادیگرا میتوان مشاهده کرد. علم واقعی باید همراه با عمل و تواضع باشد و اگر این علم در رفتار و کردار علما و طلاب نمایان نشود، اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
آیتالله غروی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت دوری از غرور و منیت اشاره کرد و اظهار کرد: علم دینی باید موجب تحولات فردی و اجتماعی شود، به طوری که هم خود انسان و هم جامعه را به سوی کمال و رشد هدایت کند.
وی تأکید کرد: طلب علم، علیرغم سختیها و مشکلات، از برکات و فضائل بسیار بالایی برخوردار است و باید این مسیر با جدیت و اخلاص دنبال شود تا حوزههای علمیه بتوانند در زمینه تمدنسازی اسلامی نقش خود را به بهترین شکل ایفا کنند.
این مراسم با حضور جمعی از مسئولان استانی، اعضای شورای عالی حوزه، اساتید و طلاب برگزار شد و با تقدیر از همکاریهای صورت گرفته در جهت ارتقا سطح علمی و فرهنگی حوزههای علمیه استان هرمزگان به پایان رسید.
