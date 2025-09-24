به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهدی قهار ترس، درباره روشهای پیشگیری و مراقبت از پوست، گفت: خشکی پوست در فصل پاییز به دلیل تبخیر سریع آب از سطح پوست افزایش مییابد و میتواند حساسیت، التهاب و ترکخوردگی ایجاد کند.
وی افزود: با رعایت چند نکته ساده، بسیاری از مشکلات پوستی قابل پیشگیری است و پوست در این فصل سالم و نرم باقی میماند.
وی توصیه کرد: افراد از شویندههای ملایم و مرطوبکنندههای حاوی گلیسیرین استفاده کنند، کرمهای محافظ با پایه روغنی را بهویژه در هوای خشک و سرد به کار ببرند و نوشیدن آب کافی را فراموش نکنند.
این متخصص پوست از مردم خواست برای شستشوی صورت از آب داغ استفاده نکنند و بهتر است که آب ولرم باشد، همچنین پس از شستشو، استفاده از کرم مرطوبکننده برای جلوگیری از خشکی پوست، ضروری است.
قهار ترس، افزایش رطوبت محیط با استفاده از دستگاه بخور یا قرار دادن ظرف آب کنار وسایل گرمایشی و تغذیه مناسب با میوهها، سبزیجات تازه و غذاهای غنی از امگا -۳ مانند ماهی سالمون، گردو و دانههای کتان را از راهکارهای مؤثر برای حفظ سلامت پوست برشمرد.
وی تأکید کرد: در صورت خشکی شدید پوست همراه با درد، خونریزی یا اختلال در خواب و فعالیت روزانه، مراجعه به پزشک ضروری است.
