به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد بطحائی، صبح چهارشنبه در جریان سفر یکروزه خود به قم و در حاشیه بازدید از بنیاد خیریه رشد، تکامل و اوتیسم کودکان قم، بر ضرورت حمایت همهجانبه از فعالیتهای اجتماعی مردممحور تأکید و با قدردانی از تلاشهای خیرین و فعالان اجتماعی اظهار کرد: نهادهای مردمی میتوانند بازوی کارآمد دولت در کاهش آسیبهای اجتماعی باشند و با حضور مؤثر در عرصههای مختلف، مسیر عدالت اجتماعی را هموار کنند.
وی افزود: سیاستهای دولت چهاردهم تمرکز ویژهای بر تقویت سمنها و حرکت به سمت محلهمحوری دارد و بدون شک حضور فعال سازمانهای مردمنهاد میتواند زمینهساز تحقق این رویکرد باشد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه به اهمیت توجه به گروههای خاص، بهویژه کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاری در حوزه کودکان، آینده جامعه را تضمین میکند و شاخصهای اجتماعی، فرهنگی، قضائی و حتی درمانی کشور را در سالهای پیشرو تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی همچنین فعالیتهای بنیاد خیریه اوتیسم قم را فراتر از خدماترسانی محدود به یک گروه خاص توصیف کرد و تصریح کرد: این مجموعه با اقدامات خود در واقع در ترویج فرهنگ عدالتمحور و تحکیم ارزشهای اسلامی نقش ایفا میکند و نمونهای از کارکردهای اجتماعی سمنها به شمار میرود.
بطحائی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت آموزش خانوادهها و افزایش سطح آگاهی عمومی در زمینه اختلالات رشدی پرداخت و افزود: ارتقای آگاهی در جامعه، هم به کاهش مشکلات این گروه از کودکان کمک میکند و هم مانع بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی خواهد شد.
معاون وزیر کشور با تأکید بر اهمیت شبکهسازی میان سازمانهای مردمنهاد، خاطرنشان کرد: ایجاد پیوند و همافزایی میان سمنها زمینهساز کارآمدی بیشتر این ظرفیت عظیم مردمی در مدیریت مسائل اجتماعی است و میتواند اثربخشی فعالیتهای آنان را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
نظر شما