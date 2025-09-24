  1. استانها
  2. گیلان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان تاکید کرد؛

لزوم حمایت و تعامل نهادهای دولتی با سازمان‌های مردم‌ نهاد گیلان

لزوم حمایت و تعامل نهادهای دولتی با سازمان‌های مردم‌ نهاد گیلان

رشت- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان بر لزوم حمایت و تعامل نهادهای دولتی با سازمان‌های مردم‌نهاد استان تاکید کرد و گفت: خدمت به مردم فرصتی ارزشمند برای رشد انسانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی ظهر چهارشنبه در بازدید یک مؤسسه خیریه با تقدیر از فعالیت بی‌منت این مجموعه، خدمت به مردم را نعمتی الهی خواند و اظهار کرد: ارزش کار نیک در بستر سختی‌ها بیشتر آشکار می‌شود و تعامل دولتی با سازمان‌های مردم‌نهاد باید تقویت گردد.

وی گفت: «با وجود اینکه از شما سپاسگزارم، اما ارزشمندتر از پذیرایی، اقدامات بی‌منت شما است که بدون انتظار تمجید انجام می‌گیرد این‌گونه خدمت‌ها نعمتی الهی‌اند و آثار آن باز هم به زندگی خادمان بازمی‌گردد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیلان ادامه داد: هرچه شرایط پیرامون سخت‌تر باشد، ارزش این اقدامات بیشتر نمایان می‌شود اگر جامعه‌ای نیاز نداشت، معنای سازمان‌های مردم‌نهاد کم‌رنگ می‌گردید.

وی در بیان تفاوت «بزرگی» و «بزرگ‌منشی» گفت: بسیاری بزرگ نامیده شده‌اند، اما بزرگوار نبوده‌اند؛ بزرگ‌منشی یعنی عشق به خدمت و انجام کار نیک از دل و ایمان، که شما نمونه‌ای بارز از آن هستید.

فتح‌اللهی همچنین بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های دولتی و سمن‌ها تأکید کرد و افزود: اگر متولیان اجتماعی به درستی از سازمان‌های مردم‌نهاد حمایت نکنند، دیگر دستگاه‌ها هم نمی‌توانند همکاری مؤثر داشته باشند. باید قدر زحمات و جایگاه ارزشمند این گروه‌ها بدانیم.

کد خبر 6600810

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها