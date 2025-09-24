به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی ظهر چهارشنبه در بازدید یک مؤسسه خیریه با تقدیر از فعالیت بی‌منت این مجموعه، خدمت به مردم را نعمتی الهی خواند و اظهار کرد: ارزش کار نیک در بستر سختی‌ها بیشتر آشکار می‌شود و تعامل دولتی با سازمان‌های مردم‌نهاد باید تقویت گردد.

وی گفت: «با وجود اینکه از شما سپاسگزارم، اما ارزشمندتر از پذیرایی، اقدامات بی‌منت شما است که بدون انتظار تمجید انجام می‌گیرد این‌گونه خدمت‌ها نعمتی الهی‌اند و آثار آن باز هم به زندگی خادمان بازمی‌گردد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیلان ادامه داد: هرچه شرایط پیرامون سخت‌تر باشد، ارزش این اقدامات بیشتر نمایان می‌شود اگر جامعه‌ای نیاز نداشت، معنای سازمان‌های مردم‌نهاد کم‌رنگ می‌گردید.

وی در بیان تفاوت «بزرگی» و «بزرگ‌منشی» گفت: بسیاری بزرگ نامیده شده‌اند، اما بزرگوار نبوده‌اند؛ بزرگ‌منشی یعنی عشق به خدمت و انجام کار نیک از دل و ایمان، که شما نمونه‌ای بارز از آن هستید.

فتح‌اللهی همچنین بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های دولتی و سمن‌ها تأکید کرد و افزود: اگر متولیان اجتماعی به درستی از سازمان‌های مردم‌نهاد حمایت نکنند، دیگر دستگاه‌ها هم نمی‌توانند همکاری مؤثر داشته باشند. باید قدر زحمات و جایگاه ارزشمند این گروه‌ها بدانیم.