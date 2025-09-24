بازدید معاون وزیر کشور از مرکز دخترانه «حس خوب» در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد بطحائی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشورپیش از ظهر چهارشنبه در جریان سفر کاری خود به قم، به همراه اکبر بهنام‌جو استاندار قم، از دو طرح مهم اجتماعی استان بازدید کرد.

در نخستین بخش این برنامه، معاون وزیر کشور و هیئت همراه با حضور در مرکز دخترانه «حس خوب»، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و خدمات این مرکز قرار گرفتند.

در این بازدید، مدیران و مسئولان مرکز گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در حوزه‌های آموزشی و فرهنگی این مرکز ارائه کردند.

بخش دوم برنامه به بازدید از مراحل احداث بوستان خانواده در منطقه نیروگاه قم اختصاص داشت مه فرامز عظیمی شهردار قم نیز در این بازدید معاون وزیر کشور را همراهی کرد.

این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های اجتماعی و فرهنگی استان قم، با هدف گسترش فضاهای تفریحی سالم و تحقق شعار محله‌محوری دولت وفاق ملی در حال اجرا است.

احداث بوستان خانواده با نگاه ویژه به تقویت بنیان خانواده‌ها و ایجاد محیطی امن و نشاط‌آور برای اقشار مختلف جامعه، از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان قمی کمک کند.

معاون وزیر کشور و استاندار قم در حاشیه این بازدید، بر ضرورت تسریع در تکمیل این طرح و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر آن تأکید کردند.