نظارت جدی شرکت پخش بر عرضه غیرمجاز مکمل

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، فریدون یاسمی مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران به همراه گروههای بازرسی متشکل از نمایندگان دستگاههای نظارتی و اجرایی از جایگاههای عرضه سوخت در سطح منطقه تهران بازدید کرد و گفت: این بازدیدها با هدف رسیدگی به شکایات مردمی و جلوگیری از فروش غیرمجاز مکمل در جایگاههای عرضه سوخت انجام شده است.
یاسمی با بیان اینکه این بازدیدها با هدف بررسی شکایات مردمی درباره فروش غیرمجاز مکمل و در زمینه تکریم شهروندان تهرانی انجام شده است، اظهار کرد: تاکنون در چند مرحله، اطلاعرسانی درباره ممنوعیت فروش مکمل در جایگاههای عرضه سوخت تهران و حومه انجام شده و از شهروندان محترم تقاضا میشود از خرید این محصولات خودداری کنند.
وی همچنین تأکید کرد: شهروندان میتوانند بهمنظور ثبت شکایات، پیشنهادها و انتقادهای خود با سامانه پاسخگویی و ارتباط با مشتریان «۰۹۶۲۷» شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تماس بگیرند.
این بازدیدها با حضور کمال دانش، رئیس بازرسی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، منصور شریفی، رئیس بازرسی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و وزارت صمت انجام و در جریان این بازدیدها، گزارشی جامع در زمینه ممنوعیت فروش مکمل در جایگاههای عرضه سوخت تهیه شد.
