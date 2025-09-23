به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی میکائیلی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آخرین روزهای تابستان، بارش سنگین برف در دامنه کوه سبلان مسیرهای دسترسی به ییلاقات مشگین‌شهر را مسدود کرد و تعدادی از عشایر را در چادرها و آلاچیق‌های خود گرفتار ساخت.

وی افزود: مسیرها سریع سفیدپوش شد و برخی عشایر پیش از وقوع حادثه منطقه را ترک کرده بودند، اما تعدادی در دامان طبیعت گرفتار ماندند.

رئیس اداره امور عشایر شهرستان مشگین‌شهر گفت: با همکاری فرمانداری، بخشداری و شهرداری لاهرود، عملیات بازگشایی مسیر و امدادرسانی آغاز شد. ماشین‌آلات شهرداری با تمام توان مسیرها را باز کردند تا نیازهای عشایر برطرف شود.

میکائیلی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی تیم امدادی، تأکید کرد: زندگی در طبیعت زیباست، اما همواره با چالش و غافلگیری همراه است. آمادگی برای چنین شرایطی ضروری است و اداره امور عشایر نقش حیاتی در هماهنگی و هدایت نیروهای امدادی ایفا کرد.

وی گفت: این حادثه بار دیگر اهمیت آمادگی برای حوادث طبیعی و حمایت مستمر از جامعه عشایری را یادآوری کرد و نشان داد که همدلی و تلاش جمعی، می‌تواند از خسارات احتمالی جلوگیری کند.