مدرسه ۲ کلاسه در روستای شهید ابراهیم بامری شهرستان دلگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز بازگشایی مدارس، مدرسه ۲ کلاسهای در روستای شهید ابراهیم بامری شهرستان دلگان با حضور جمعی از مسئولان این شهر، خیرین مدرسه ساز و دانش آموزان به بهرهبرداری رسید.
امام جمعه دلگان در این مراسم گفت: ساخت مدرسه توسط خیرین نشان میدهد که همچنان روحیه خدمت و ایثار در جامعه زنده است. چنین کارهایی باقیات صالحات برای خیران و نعمتی ماندگار برای فرزندان این منطقه خواهد بود.
حجت الاسلام حمید بامری اظهار داشت: اینگونه اقدامات خیرخواهانه علاوه بر رفع بخشی از محرومیتها، امید و نشاط را به روستاها باز میگرداند. ما قدردان مشارکت خیرین در کنار دولت برای توسعه شهرستان هستیم.
وی بیان کرد: این مدرسه با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال به همت سرکار خانم محبوبه نیکوقدم احداث شده و ۴۰ دانشآموز روستا از فضای آموزشی آن بهرهمند شدند.
