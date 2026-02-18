قاچاقچی سیگار در بهارستان به دام پلیس افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید عسکری‌نیا، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران از کشف ۱۳ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار قاچاق در منطقه صالحیه و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

عسکری‌نیا در ادامه اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری سیگار قاچاق در یکی از نقاط منطقه صالحیه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، محل نگهداری کالای قاچاق را شناسایی کرده و با هماهنگی مقام قضائی نسبت به بازرسی از محل اقدام کردند که در نتیجه آن ۱۳ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی بهارستان با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش کالای مکشوفه ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.