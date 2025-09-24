به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاری مکی، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سربیشه با اشاره به اهمیت الگوبرداری از مدیریت میدانی در هشت سال دفاع مقدس، افزود: دفاع مقدس عامل تربیت نسلی مقاوم، پیشرو و عدالتخواه بوده و اصول مدیریت این دوران بر سه پایه استوار است.
وی اولین اصل را «پیشاهنگ بودن جریان مدیریتی در تمام عرصههای میدانی» عنوان کرد و گفت: در این جریان، فرمانده و مدیر انقلابی در انجام تکلیف، ابتدا خودش پیشقدم میشود و سپس نیرو را به مجاهدت دعوت میکند.
حجتالاسلام مکی دومین ویژگی مدیریت در دفاع مقدس را «مدیریت بنبستشکن» دانست و بیان کرد: این مدیریت در دوران دفاع مقدس، باعث خلق حماسههایی همچون عملیاتهای کربلای ۵، والفجر ۸ و فتح خرمشهر شد که جز با روحیه جهادی، اتکا به قدرت داخلی و توکل به خدا شکل نمیگیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی سومین رکن مدیریت دفاع مقدس را «مدیریت مردممحور» دانست و اظهار داشت: این رکن پررنگترین ضلع مشارکتی در برابر هجمه دشمن بود، به گونهای که سردار دلها فرمودند ۹۰ درصد جنگ را مردم اداره کردند.
به گفته وی، امروز نیز مقام معظم رهبری در مدیریت حکیمانه خود، میدانداری اصلی در پیشبرد اهداف انقلاب و دفاع از کشور را با مردم جلو میبرند.
حجتالاسلام سالاری مکی ضمن قدررانی از مجموعههای مردمی سربیشه، به ظرفیتهای شهرستان اعم از هیئات مذهبی، موسسات قرآنی و فعالیتهای نوجوانان اشاره کرد و گفت: تقویت جریانهای جهاد تبیین مردمی، راهاندازی مدرسه علوم معارف اسلامی صدرا و تقویت رسانه و تبلیغ نوین و عمقبخشی به مباحث قرآنی از اولویتهای فرهنگی و مذهبی شهرستان است.
گفتنی است؛ در این مراسم، از زحمات «حجتالاسلام موسوی» قدردانی و «حجتالاسلام نودهی» به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سربیشه معرفی شد.
