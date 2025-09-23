به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قناعت ظهر سهشنبه در مراسم تجلیل از دانشآموزان فعال فرهنگی مدارس علوم و معارف اسلامی صدرای بیرجند، با اشاره به نقش آفرینی این جوانان در عرصه جهاد تبیین، تأکید کرد: دانشآموزان صدرا، امروز بهعنوان سفیران آگاهی و پرچمداران مبارزه با تحریف، در خط مقدم جهاد تبیین ایستادهاند.
وی با تجلیل از فعالیتهای این دانشآموزان، اظهار داشت: این عزیزان با حضور مؤثر در عرصههای مختلف فرهنگی، هنری و تبلیغی، بهویژه در زمینه تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و روشنگری در برابر جنگ روایات تحریفشده، نقش بیبدیلی ایفا کردهاند.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: نامآورانی چون شهید دانش آموز محمد حسین فهمیده، شهید بهنام محمدی، شهید سید حمیدرضا سیاهپوش و دیگر شهدای دانش آموز با خلاقیت و تعهد خود، پیام آوران حقیقت و میراثداران راستین مکتب شهیدان هستند که مسیر نورانی جهاد تبیین را با همت والای خود روشن نگاه داشتهاند.
حجتالاسلام قناعت اظهار کرد: این مراسم که با حضور پررنگ دانشآموزان، معلمان و مدیران مدارس صدرای بیرجند برگزار میشود، فرصتی برای تاکید بر تداوم مسیر جهاد تبیین و نقش آفرینی نسل جوان در پاسداری از ارزشهای انقلابی و اسلامی است.
گفتنی است؛ این مراسم در اولین روز مهر و شروع سال تحصیلی با هدف پاسداشت خدمات فرهنگی دانشآموزان در عرصه جهاد تبیین برگزار شد و در آن از دانشآموزان فعال دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی بیرجند در حوزه فرهنگی، پرورشی، تبلیغی و انقلابی اعم از فرشته مختاری، حانیه زهرا عابدینی، مهدیس خزاعی، ابوالفضل جانی، حسین علی عارفی نژاد، حمیدرضا امینی نسب به عنوان الگوهای ایثار فرهنگی و سربازان جهاد تبیین تقدیر شد.
