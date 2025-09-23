معلمان و مبلغان رزمنده خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام عرصه مبارزه با طاغوت و تجلیل از پیشکسوتان جهاد، ایثار و مقاومت که با حضور جمعی از مسئولان و دانش‌آموزان، معلمان و مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی صدرای بیرجند برگزار شد، از مبلغان و معلمان رزمنده تجلیل به عمل آمد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، در این آیین با تقدیر از مجاهدت‌های فرهنگی و علمی مبلغان و معلمان رزمنده، اظهار داشت: این افراد در سخت‌ترین شرایط، هم‌پای رزمندگان در جبهه‌های نبرد، به ترویج معارف اسلامی و آموزش نسل جوان همت گماردند و امروز جامعه مدیون ایثارگری‌های آنان است.

وی افزود: معلمان و مبلغان رزمنده، با درهم آمیختن جهاد علمی و جهاد فرهنگی، نه‌تنها در برابر تهاجم دشمن ایستادگی کردند، بلکه بنیان‌های تربیتی و اعتقادی نسل آینده را استحکام بخشیدند.

حجت‌الاسلام قناعت بیان کرد: این مراسم که در اولین روز از ماه مهر و با حضور چهره‌های فرهنگی و آموزشی دبیرستان‌های علوم معارف اسلامی بیرجند برگزار شد، فرصتی برای پاسداشت خدمات بی‌شائبه پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت و تبیین نقش آنان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.