سازمان فناوری اطلاعات ایران شتاب دهنده سیر تحول دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجمع عمومی عادی سازمان فناوری اطلاعات به ریاست احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور محمد محسن صدر، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و همچنین نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اعضای مجمع عمومی، تشکیل شد.
نایب رئیس مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، ضمن تاکید بر پیشبرد طراحی و توسعه سکوها و سامانههای کلان و ملی به عنوان سنگ بنای اکوسیستم دیجیتال و بستر خدمات و مسئولیت سازمان در ایجاد زیرساختها و استانداردهای امنیتی آن را یادآور شد.
وی همچنین، سرعت بخشیدن به خدمات هوشمند و حرکت به سوی جامعه هوشمند را با اتکا به تحلیل دادهها و ارائه خدمات شخصیسازی شده، لازمه ارتقا کیفیت زندگی مردم دانست و سازمان فناوری اطلاعات را شتابدهنده سیر تحول دیجیتال خواند که باید با یاری رساندن به سایر ارگانها، این دگرگونی بنیادین را در کشور تسریع کند.
چیتساز با اشاره به گزارشهای ارائه شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات در این جلسه اظهار داشت: حجم بالای مطالبات از دستگاههای دولتی و شرکتها، که بخشی از آن به مطالبات سنواتی تبدیل شده، چالشهایی ایجاد کرده است. لازم است برنامهای مشخص برای مدیریت این مطالبات تدوین شود تا نقدینگی سازمان تضعیف نشود و نسبتهای مالی در دورههای آتی بهبود یابد.
نایب رئیس مجمع عمومی همچنین با توجه به خواستههای رئیس جمهور محترم از سازمان فناوری اطلاعات ایران که اهم آن تحول دیجیتال و دولت دادهمحور خواهد بود بر ایجاد زیرساختهای لازم در این زمینه در سازمان مذکور تاکید کرد.
وی در این راستا، خاطرنشان ساخت که سازمان فناوری اطلاعات به عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه فناوری، نقشی کلیدی در تحقق اهداف کلان کشور در عرصه دیجیتال ایفا میکند و انتظار میرود با همت مضاعف، بسترسازیهای فنی و نرمافزاری مورد نیاز برای دولت الکترونیک و ارائه خدمات هوشمند به شهروندان را فراهم آورد.
در این جلسه پس از قرائت گزارش صورتهای مالی سال منتهی به دوره ۱۴۰۳ توسط نمایندگان سازمان حسابرسی، و بحث و تبادل نظر اعضا پیرامون بندهای آن، گزارش مذکور توسط اعضای مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد هیئت عامل اقدامات لازم را برای اجرای مصوبات در دستور کار قرار دهد.
