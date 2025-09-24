به گزارش خبرنگار مهر، منطقه ویژه اقتصادی پیام مجموعهای در جنوب غربی شهر کرج، ایران و در منطقه مهرشهر با فاصله ۳۵ کیلومتری از شهر تهران و تحت نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
این منطقه در حال تبدیل شدن به منطقه آزاد تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و برای حضور شرکتهای بزرگ داخلی و شرکتهای فناورانه خارجی در حال تبدیل شدن به یک کریدور بین المللی است.
در حال حاضر شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات میتوانند در این منطقه با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صاحب زمین، سوله و دفتر کار شوند و از خدمات متمرکز وزارت ارتباطات برای این شرکتها بهخصوص در حوزه تولید و مونتاژ محصولات IT، الکترونیکی و دانش بنیان در این ناحیه استفاده نمایند.
در همین راستا با دو شرکت فعال در حوزه تولید موبایل که در این منطقه مستقر هستند گفتگو داشتیم که مشروح آن در زیر آمده است:
مدیر یک شرکت فعال در حوزه فناوری ارتباطات است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روزانه حدود هزار دستگاه گوشی دکمهای در خط تولید این کارخانه ساخته میشود و مراحل تولید با دقت و استانداردهای بالایی انجام میگیرد. در ابتدا بردهای گوشی به صورت خام وارد کارخانه میشوند و سپس چهار مرحله اصلی شامل نصب میکروفون، اسپیکر، ویبراتور و قرار دادن السیدی روی برد انجام میشود. در ادامه کیبورد روی دستگاه سوار شده و نرمافزار مربوطه به روزرسانی میشود.
میثم بی باک ادامه داد: یکی از نکات مهم فرآیند تولید، تستهای دقیق کیفیت است که در یک فضای کاملاً پاکیزه و بدون گرد و غبار انجام میشود تا از سلامت قطعاتی مانند باتری، اسپیکر، و ویبره اطمینان حاصل شود. همچنین این شرکت تنها کارخانهای است که شماره سریال تمامی گوشیهای تولیدی خود را در شبکه جهانی GSM ثبت میکند که نشاندهنده اصالت محصول و برند داخلی است.
وی افزود: در حال حاضر این کارخانه چند مدل گوشی دکمهای تولید میکند و یک مدل گوشی هوشمند نیز آماده عرضه به بازار است. گوشی هوشمند این شرکت مجهز به پردازنده مدیاتک هلیو G۲۲ است و قابلیت پشتیبانی از اندروید ۱۴ را دارد. این گوشی با قیمت اقتصادی بین ۴ تا ۸ میلیون تومان در بازار عرضه میشود تا نیاز اقشار مختلف جامعه را برآورده کند.
واردات گوشیهای فیچر فون ممنوع شده است
وی درباره شرایط واردات و تولید گفت: واردات گوشیهای فیچر فون به دلیل وجود تولید داخل عملاً ممنوع شده است و تعرفههای گمرکی برای واردکنندگان آن بسیار بالا رفته است. با این حال، شرکت ما با استفاده از روشهایی مانند CKD و SKD سعی دارد عمق ساخت داخل را افزایش دهد. به عنوان مثال باتری، شارژر و برخی قطعات دیگر از داخل کشور تأمین میشود.
حمایتهای مالی و تسهیلات ویژهای دریافت نمیکنیم
این مدیر کارخانه همچنین به مشکلات پیش روی صنعت تولید گوشی تلفن همراه اشاره کرد و افزود: تستهای لازم برای تأیید استانداردهای رادیویی و ایمنی تا ۲۷ روز کاری طول میکشد که موجب توقف فروش و افزایش خواب سرمایه میشود. از طرفی حمایتهای مالی و تسهیلات ویژهای دریافت نمیکنیم و تولیدکنندگان با موانع زیادی روبرو هستند.
وی گفت: خط تولید گوشیهای دکمهای ما در هر شیفت کاری ظرفیت تولید ۳۰۰۰ دستگاه را دارد، اما به دلیل محدودیتهای بازار و واردات، فعلاً از بخشی از ظرفیت استفاده میکنیم.
مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان دیگر با اشاره به راهاندازی چهار خط تولید فعال در حوزه تلفن همراه از آغاز تولید انبوه گوشیهای هوشمند خود از ماه آینده خبر داد.
این شرکت که در شهرک صنعتی فرودگاه پیام مستقر است، هماکنون گوشیهای دکمهای، ساعت هوشمند و اسمارتفون را بهصورت کامل در داخل کشور مونتاژ میکند.
وی گفت: در حال حاضر، چهار خط تولید در کارخانه ما فعال است. خط اول مربوط به گوشیهای دکمهای با مدلهای آرک، لاین و نواست. خط دوم تولید ساعتهای هوشمند (اسمارتواچ) است که مرحله تولید آزمایشی آن به پایان رسیده و از ماه آینده وارد فاز تولید انبوه میشود.
وی افزود: خط سوم مربوط به تولید گوشیهای هوشمند در ظرفیتهای ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت است که تولید آزمایشی آن به زودی آغاز میشود. پس از انجام تستهای کیفی، این محصول نیز تا پایان ماه آینده وارد بازار خواهد شد.
ظرفیت تولید روزانه ۲۳۰۰ دستگاه
به گفته این مدیر دانش بنیان، این واحد تولیدی با ۵۰ نیروی مستقیم در خط تولید و حدود ۱۰۰ نفر در مجموعه کارخانه فعالیت میکند. همچنین نزدیک به ۴۰۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم در زنجیره تأمین، بستهبندی، لجستیک و فروش مشغول هستند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای تولید اظهار کرد: در حال حاضر با یک شیفت کاری از ۸ صبح تا ۵ عصر، روزانه توان تولید ۲۳۰۰ دستگاه را داریم. اگر بازار کشش داشته باشد، آماده هستیم که در دو شیفت تولید را افزایش دهیم.
استقبال بازار از گوشی داخلی
صحرایی تاکید کرد: بازار استقبال بسیار خوبی از محصولات ما داشته است. تاکنون حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه گوشی دکمهای تولید و همه به فروش رسیدهاند. در واقع در حال حاضر، میزان فروش از ظرفیت تولید پیشی گرفته است.
وی درباره بازار هدف گوشیهای دکمهای گفت: یکی از عوامل موفقیت ما، تقاضای ارگانهای دولتی و نظامی برای این نوع گوشیهاست. همچنین در مناطق کمبرخوردار بهویژه حاشیه شهرها و مناطق بیابانی که آن تندهی ضعیف است، این گوشیها به دلیل پایداری در ارتباط محبوبیت بالایی دارند.
مشخصات و روند تولید
وی درباره جزئیات فرایند تولید در کارخانه توضیح داد: برخلاف برخی مونتاژکاران که محصولات را بهصورت نیمهکامل وارد میکنند ما از برد خام شروع کرده و کلیه مراحل شامل لحیمکاری قطعات، نصب السیدی، اسپیکر، تستهای کیفی، اسمبل نهایی، نصب گلس و بستهبندی را بهصورت کامل در کارخانه انجام میدهیم.
صحرایی همچنین افزود: تمام محصولات پیش از عرضه، از چندین مرحله تست کیفیت عبور میکنند؛ از جمله تست آن تندهی، تست جریان مصرفی در زمان روشن شدن، بررسی عملکرد اسپیکر، شارژر، باتری و… همچنین تمامی گوشیها دارای ۱۸ ماه گارانتی رسمی هستند.
رقابت با نوکیا؛ قیمتگذاری در محدوده اقتصادی
مدیرعامل این شرکت فعال در حوزه تلفن همراه با بیان اینکه گوشیهای این شرکت در رده قیمتی اقتصادی عرضه میشوند، گفت:مدل One در رنج قیمتی حدود یک میلیون تومان قرار دارد. هدف ما رقابت با برندهایی مانند نوکیا از نظر کیفیت ساخت و قیمت نهایی محصول است.
برنامههای توسعهای؛ به دنبال افزایش ظرفیت و تولید داخلی قطعات
به گفته مسئول این شرکت، در حال حاضر بیشتر قطعات الکترونیکی از چین وارد میشوند، اما در برنامه توسعه، تولید شارژر، قطعات پلاستیکی و بستهبندی در داخل کشور پیشبینی شده است.
وی در پایان گفت: در حال پیگیری دریافت تسهیلات حمایتی برای افزایش ظرفیت تولید هستیم. اگر حمایت مالی مناسبی دریافت کنیم، توانایی راهاندازی همزمان هر چهار خط تولید با ظرفیت کامل را داریم.
