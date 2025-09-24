به گزارش مهر، گروه استانها_ زهرا رضازاده: مسئولان استانی بار دیگر بر لزوم نظارت جدی و مستمر بر بازار، ثبات قیمت کالاها ویژه اقلام اساسی و حفاظت از معیشت مردم تأکید کردهاند. در حالی که طرحهایی همچون آمادهباش دستگاهها، گشتهای تلفیقی نظارتی و ذخیرهسازی کالاهای استراتژیک در دستور کار قرار گرفتهاند، شهروندان همچنان درباره گرانی، کیفیت پایین کالاهای عرضهشده و دسترسی نامتعادل به کالا در برخی شهرستانها گلایهمندند.
با افزایش تقاضا در بازار، مسئولان در استان اردبیل تدابیر ویژهای برای تنظیم بازار اتخاذ کردهاند اما همچنان احساس میشود معیشت مردم اردبیل در کش و قوس نظارت است.
کیفیت نان و ساعت پخت در اردبیل باید رعایت شود
بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دستگاههای اجرایی در «آمادهباش کامل» هستند تا بازار اقلام اساسی به ویژه آرد و نان را کنترل کنند و «کیفیت نان و ساعت پخت» باید رعایت شود.
وی افزود: فرمانداریها باید بر ساعت پخت نان و تغییر الگوی زمانی فعالیت نانواییها نظارت داشته باشند تا دسترسی مردم به نان در زمان مناسب تسهیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین نظارت بر کمیت و کیفیت کالا در بازار و کنترل قیمتها را ضروری دانست و بیان کرد: تا کنون ۴ روستا بازار در استان راهاندازی شده و این تعداد تا دهه فجر به ۱۱ مورد خواهد رسید.
ذخیرهسازی و تأمین کالا
مسئولان اعلام کردهاند که ذخایر کالاهای اساسی (آرد، نهادههای دام و طیور، گندم و دانههای روغنی) در استان موجود است و کمبود فعلی نداریم. به عنوان نمونه، بیش از ۳۲۸ هزار تن گندم و ۱۴ هزار تن دانه روغنی خریداری شده است.
نظارت و مقابله با تخلف
گشت تلفیقی دستگاههای اجرایی برای تشدید نظارت بر بازار راهاندازی شدهاند؛ برخورد قاطع با گرانفروشان، کمفروشان، احتکار کنندگان در دستور کار است.
نمایشگاههای عرضه کالا با تخفیف، عرضه میوه شب عید، کنترل قیمت سیبزمینی، فروش اقلام ضروری در محلهای مصوب و بسیج دستگاههای نظارتی در شهرستانها و روستاها از برنامههای ویژهاند.
با وجود تأکید مسئولان، برخی شهروندان گزارش دادهاند که نوسان قیمتها در بازار گوشت، مرغ و میوه همچنان محسوس است و قیمتها در برخی فروشگاهها بیش از آن چیزی است که مسئولان «قیمت مصوب» اعلام کردهاند؛ همچنین کیفیت کالاها به خصوص در بخش نان، کیفیت آرد و زمان پخت نان توسط نانواییها متفاوت است و برخی از مردم از مصرف نان نامرغوب گله دارند. این در حالی است که در شهرستانها و در مناطق دورافتاده، توزیع کالاهای اساسی با تأخیر، کمیاب شدن برخی اقلام و افزایش کرایه حمل محسوس و دسترسی نامتعادل است که قیمت نهایی کالای عرضه شده را بالا میبرد.
رامین صادقی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما هر هفته بازرسی داریم، گشتهای مشترک بین تعزیرات، صنعت و جهاد کشاورزی فعال است؛ اما واقعیت این است که بخش عمده مشکل گرانیها به تورم کلان، نرخ ارز و هزینه حمل و نقل برمیگردد که کنترل آن در سطح استان محدودیتهایی دارد.
وی افزود: طرح کالا برگ هنوز کامل اجرا نشده است؛ اولویت ما فعلاً ثبات قیمت و عرضه مناسب است، اگر طرح کالا برگ به درستی اجرا شود، تأثیر آن بر معیشت مردم محسوس خواهد بود.
با وجود اقداماتی که تا کنون انجام شده است، تحلیل این پرونده نشان میدهد که برای رسیدن به «معیشت پایدار» و «انضباط بازار» واقعی، چند گام حیاتی لازم است. اجرای فوری و عملی طرح کالا برگ برای حداقل ۱۰ کالای پرمصرف، با مکانیزم شفاف تخصیص و نظارت بر توزیع و عرضه، شفافسازی قیمت تمامشده کالاها، شامل هزینه حمل و واردات و تولید تا عرضه، تا مردم بدانند دلیل نوسان چیست، تقویت نظارت محلی و مردمی از طریق سامانههای گزارشگیری عمومی و مشارکت رسانهها و مردم در رصد بازار، تمرکز بر کیفیت کالا بخصوص نان، گوشت و مواد پروتئینی و در نهایت افزایش هماهنگی بین دستگاههای مسئول (استانداری، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، تعزیرات، اتاق اصناف) برای برنامهریزی منسجم و جلوگیری از موازیکاری یا ضعف اجرا.
