فوت مشکوک زن عراقی در پی عمل زیبایی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته (شنبه اول مهرماه) یک زن عراقی که برای انجام عمل زیبایی پیکرتراشی در یکی از بیمارستان‌های سوانح مشهد بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، به طرز مشکوکی جانش را از دست داد.

با اعلام جان باختن این زن به پلیس ۱۱۰، گروهی از افسران کلانتری الهیه با هدایت سروان ابوالفضل طریقت، مسئول تجسس این کلانتری، راهی این مرکز درمانی شدند. مأموران با حضور در محل و بررسی‌های اولیه با مشاهده جان باخته که زنی عراقی بود و برای انجام عمل زیبایی پیکرتراشی به مشهد آمده بود، بلافاصله موضوع را به قاضی صادق صفری، بازپرس جنایی، اعلام کردند.

بررسی‌های تیم جنایی نشان داد که این زن چهل ساله همراه همسرش برای انجام این جراحی به مشهد آمده است. آن‌ها پس از ویزیت شدن و دریافت مشاوره‌های درمانی، راهی بیمارستانی شده بودند که پزشک به آن‌ها نشانی اش را داده بود.

زن جوان روز دوشنبه در این بیمارستان ویزیت و بستری شده بود. زن عراقی همان روز تحت عمل جراحی قرار گرفته و پس از آن به بخش‌های دیگر منتقل شده بود. اما روز گذشته برخلاف انتظار کادر درمان و همسر این زن، اوضاع سلامت او رو به وخامت گذاشته و با وجود تلاش پزشکان این بیمارستان سوانح، زن عراقی به دلایلی نامشخص جانش را از دست داده است.

به گفته شهرآرا با دستور قاضی ویژه قتل، پیکر متوفی برای بررسی علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات قضائی برای مشخص شدن علت این مرگ و همچنین شناسایی قصور پزشکی احتمالی ادامه دارد.