به گزارش خبرنگار مهر، پروندهای جنجالی در حوزه پزشکی و جراحی زیبایی در تهران خبرساز شده است؛ پزشک معتبری که متهم است جواز مطب خود را در اختیار فردی غیرپزشک قرار داده تا به جای وی به اعمال جراحی زیبایی بپردازد.
ماجرا زمانی بحرانیتر شد که بیماران متعددی به دلیل این مداخلات غیرقانونی دچار آسیبهای جسمی شدند و شکایات متعدد به مراجع قضائی و نظارتی ارسال شد. حالا بازپرس پرونده در مواجهه با متهم، جزئیات تلخی را مطرح میکند که نشان میدهد این پرونده فقط محدود به یک مطب نیست، بلکه شبکهای از تبلیغات غیرمجاز و مداخلات پزشکی بدون صلاحیت در فضای مجازی هم در کار است.
ماجرا چه بود؟
برای بررسی ماجرا به سراغ جزئیات پرونده رفتیم که بخشهایی از آن در ویدئوهای گزارش قابل مشاهده است.
در این پرونده بازپرس خطاب به متهم گفت: شما، طبق پرونده موجود پزشک هستید و مطب خود را در اختیار فردی قرار دادهاید که پزشک نبوده است. این فرد در مطب شما حضور پیدا کرده و عمل جراحی روی بیماران انجام داده که منجر به آسیب به بیماران شده است. اتهامات شما معاونت در مداخله در امر پزشکی و ایراد صدمه بدنی است. چه دفاعی دارید؟
متهم (پزشک) جواب داد: من به هیچکدام از این اتهامات اعتراف نمیکنم. تمام اینها تهمت است. من سالها زحمت کشیدهام و شهرت کسب کردهام. به هیچوجه اجازه نمیدهم چنین اتفاقی بیفتد. احتمالاً از طرف برخی همکاران که قصد تخریب شهرت من را داشتند، چنین گزارشهایی به شما رسیده است. من خودم بیماران را معاینه و عمل میکردم.
معاونت در مداخله پزشکی و ایراد صدمه بدنی
بازپرس گفت: معاونت درمان طی بازرسی اعلام کرده است که در مطب متهم، فردی فاقد صلاحیت پزشکی، عمل جراحی «بلفاروپلاستی» (عمل زیبایی پلک) انجام داده است و متهم در آن زمان در مطب حضور نداشته و تنها پروندهها را مهر زده است.
بازپرس ادامه داد: در بیمارستانهایی که بیماران شما بستری بودند، نیز شما تنها به عنوان پزشک مهر زن حضور داشتید و عمل جراحی را انجام نمیدادید. برخی پرستاران و کادر درمان شاهد بودند که شما عمل نکردید. توضیح شما چیست؟
متهم پاسخ داد: این موارد کذب محض است. من همه عملها و معاینات را خودم انجام میدهم. بیماران و همراهان آنها هم شاهد حضور من بودند. اینها همه تحریکات و تهمتهایی است که علیه من شکل گرفته است.
روایت شاکی پرونده همسر یکی از بیماران متوفی
خانمی به همراه همسرش به کلینیک مراجعه میکند تا همسرش عمل بینی شود. پس از حضور در اتاق عمل، پس از مدت کوتاهی متوجه میشود مشکلی پیش آمده است. وی از پرستاران میخواهد خبر بدهند، اما با اظهارات متناقض مواجه میشود. پس از مشاهده نیمهباز بودن در اتاق ریکاوری، متوجه میشود همسرش در شرایط وخیمی است و به بیمارستان منتقل میشود. نهایتاً همسر وی فوت میکند.
فیلمهای اتاق عمل و عدم حضور پزشک در اتاق عمل
بازپرس گفت: در جریان تحقیقات، فیلمی از بیمارستان ارائه شد که نشان میدهد متهم در حالی که افراد فاقد صلاحیت پزشکی در اتاق عمل به جراحی مشغول بودهاند، در اتاق مجاور خوابیده یا حضور نداشته است.
متهم گفت: این فیلم نمیتواند مدرک باشد. این فیلم توسط همراه بیمار گرفته نشده، بلکه احتمالاً در زمان استراحت من ضبط شده است.
بازپرس افزود: فیلم توسط بازرس معاونت درمان تهیه شده است و تأیید میکند شما در اتاق عمل حضور نداشتهاید.
اظهارات رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت
جلال غفارزاده، رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت درباره این موضوع اظهار کرد: در سالهای اخیر مداخلات غیرمجاز در حوزه جراحی زیبایی به شدت افزایش یافته است و تعدادی از پزشکان نیز جواز خود را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دادهاند. این موضوع برای نظام پزشکی و سلامت مردم بسیار نگرانکننده است و با همکاری مراجع قضائی برخورد جدی میشود.
شکایات آسیبدیدگان از کلینیکهای غیرمجاز
یکی از شاکیان گزارش داده است که در کلینیکی غیرمجاز به جای پزشک، منشی یا فردی فاقد صلاحیت اقدام به تزریق فیلر و لیزر موهای زائد کرده که منجر به عوارض شدیدی مانند تورم، آبسه و کبودی دائمی شده است. وی تاکید دارد که پزشک غیرمتخصص در این کلینیک حضور داشته و حتی در برخوردهای بعدی نیز با وی به صورت خشونتآمیز رفتار شده است.
اظهارات معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه جرایم پزشکی
سعید احمد بیگی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه جرایم پزشکی عنوان کرد: برخی پزشکان با واگذاری مهر و جواز خود به افراد فاقد صلاحیت، مرتکب معاونت در جرم میشوند و این موضوع در حال بررسی و برخورد قانونی جدی است. همچنین تبلیغات غیرمجاز و فریبنده در فضای مجازی به شدت رو به افزایش است که سلامت مردم را تهدید میکند.
اتهام تبلیغات غیرمجاز در فضای مجازی
بازپرس ادامه داد: شما صفحات اینستاگرامی غیرمجاز داشتید و تبلیغات جراحی زیبایی انجام میدادید که بیماران را به کلینیکهای غیرمجاز هدایت میکردید. در این مورد چه دفاعی دارید؟
متهم پاسخ داد: من فقط ادمین این صفحات بودم و تبلیغکننده. این صفحات متعلق به کلینیکها بود و من تنها مدیریت پیج را انجام میدادم.
تاکید بر ممنوعیت تبلیغات پزشکی در فضای مجازی
قوانین صریحاً تبلیغات در حوزه خدمات درمانی و پزشکی را ممنوع کردهاند. صفحات اینستاگرامی که بدون مجوز از سازمان نظام پزشکی فعالیت کنند، غیرقانونی هستند. تبلیغات فریبنده در حوزه جراحی زیبایی میتواند سلامت و جان مردم را به خطر بیندازد و برخورد قضائی با این موارد جدی است.
پرونده مداخلات غیرقانونی پزشکی و تبلیغات فریبنده در حوزه جراحی زیبایی، پیچیدگیها و ابعاد گستردهای دارد. از اجاره جواز مطب به افراد غیرپزشک گرفته تا آسیبهای جبرانناپذیر به بیماران و تبلیغات گسترده غیرمجاز در فضای مجازی، همه نشان از یک معضل بزرگ در حوزه سلامت و اخلاق پزشکی دارد. مراجع قضائی و نظارتی با همکاری یکدیگر در تلاشند این چرخه خطرناک را متوقف و با خاطیان برخورد جدی کنند.
