به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان و تأیید استاندار محترم و با هدف صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی و نیز ارتقای بهره‌وری منابع، تا اطلاع ثانوی فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی استان به جز دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در روزهای پنجشنبه به‌صورت دورکاری خواهد بود.

عزیز حبیبی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل درباره ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در سایر روزهای هفته نیز اظهار کرد: مطابق اطلاعیه قبلی، ساعات فعالیت ادارات از رأس ساعت ۷ صبح تا دقیقاً ۱۴:۳۰ ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه تعیین شده است.

وی تأکید کرد: مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند تا کارهای ارباب رجوع در پنج روز نخست هفته انجام گیرد و دورکاری روز پنجشنبه خللی در خدمت‌رسانی به هم‌استانی‌های عزیز ایجاد نکند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل در خصوص نحوه فعالیت بانک‌ها بیان کرد که نحوه فعالیت بانک‌های استان تابع دستورالعمل و بخشنامه‌های شورای هماهنگی بانک‌های کشور خواهد بود.

حبیبی بیان کرد: همچنین فعالیت بخش‌های قضائی استان اردبیل بر اساس دستورالعمل اختصاصی صادر شده از سوی دادگستری استان خواهد بود.