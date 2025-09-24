  1. دانش و فناوری
تولید نفت خام کم کربن با هوش مصنوعی و اجکتور

شرکت ملی نفت ابوظبی ADNOC اعلام کرده است که توانسته با یک برنامه مبتنی بر هوش مصنوعی در یک میدان نفتی ضمن بررسی ناهنجاری‌ها و نقص‌ها به درصد پایینی از انتشار کربن دست یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، برنامه تحلیل و تشخیص پیش‌بینی مرکزی مبتنی بر هوش مصنوعی ناهنجاری‌ها و نقص‌ها را در هزاران قطعه از تجهیزات از جمله بیش از ۲۷۰ پمپ و کمپرسور تجزیه، تحلیل و شناسایی می‌کند.

همچنین این میدان نفتی به درصد پایینی از انتشار کربن معادل یک دهم کیلوگرم در جریان استخراج نفت خام دست یافته است.

این میدان حدود ۷۰ هزار بشکه نفت خام در روز تولید می‌کند و این رکورد جدید را از طریق برنامه‌های بهینه‌سازی توسعه میدان دیجیتالی‌سازی و استفاده از هوش مصنوعی به دست آورده است.

شرکت ملی نفت ابوظبی همچنین اشاره کرد که بخشی از این میدان با استفاده از انرژی هسته‌ای و خورشیدی برق‌رسانی می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به متن این مقاله مراجعه کنند.

مهتاب چابوک

