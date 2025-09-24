«مارپیچ خون» منتشر شد؛ این کتاب را با احتیاط لمس کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «مارپیچ خون» نوشته‌ یاشار عبدالحسین‌زاده منتشر شد. این کتاب داستان دو مامور اطلاعاتی ایرانی است که از اردوگاه‌های جنگی تا رسیدن به کمپ اشرف، با معماهایی نفس‌گیر روبه‌رو می‌شوند. آن‌ها باید هم برای بقا بجنگند، هم در برابر خیانت‌های پنهان میان خودشان تصمیم‌های سخت بگیرند.

«مارپیچ خون» با روایت‌هایی پرتنش، لحظه‌هایی از بازجویی، شکنجه و فرار را بازآفرینی می‌کند و در کنار آن، دوستی، وفاداری و انتخاب‌های مرگبار را به تصویر می‌کشد. مسیر پرپیچ‌وخم قهرمانان، جایی میان تاریکی جنگ و جست‌وجوی حقیقت، خواننده را با این پرسش روبه‌رو می‌کند: چه کسی تا آخر می‌ماند و چه کسی همه‌چیز را می‌فروشد؟

این رمان با نثری ساده و پرکشش، تجربه‌ای متفاوت از ادبیات معاصر ایران ارائه می‌دهد و از سوی انتشارات کتابستان www.ketabestan.net منتشر شده است.