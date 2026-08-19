به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نظریان صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت برگزاری مسابقات ورزشی دانش‌آموزان کشور در اصفهان اظهار کرد: این استان میزبان مسابقات ورزشی دانش‌آموزی منطقه پنج است و بیش از ۴۶۰ دانش‌آموز از استان‌های مختلف این منطقه در رشته‌های هندبال و بسکتبال در اصفهان حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات در بخش پسران از ۲۷ مرداد تا اول شهریور و در بخش دختران از اول تا چهارم شهریور برگزار می‌شود، افزود: یکی از اهداف اصلی آن، استعدادیابی و شناسایی دانش‌آموزان مستعد ورزشی برای حضور در رقابت‌های ملی و بین‌المللی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با تأکید بر جایگاه ورزش در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ابراز کرد: رشد متوازن و تربیت تمام‌ساحتی دانش‌آموزان از مأموریت‌های اصلی آموزش و پرورش است و ساحت زیستی و بدنی به عنوان یکی از ساحت‌های شش‌گانه تربیتی، نقش مهمی در این مسیر دارد.

نظریان ادامه داد: توسعه فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان علاوه بر تقویت سلامت جسمانی، به ارتقای سلامت روان، افزایش نشاط و پویایی و بهبود آمادگی دانش‌آموزان برای یادگیری کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهای ورزشی دانش‌آموزی و فراهم کردن فرصت فعالیت‌های جسمانی در مدارس و اوقات فراغت، می‌تواند در تقویت نشاط دانش‌آموزان و خانواده‌ها و ارتقای کیفیت تربیت و یادگیری آنان مؤثر باشد.