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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

اصفهان از ۴۶۰ دانش‌آموز در مسابقات ورزشی منطقه پنج کشور میزبانی می‌کند

اصفهان از ۴۶۰ دانش‌آموز در مسابقات ورزشی منطقه پنج کشور میزبانی می‌کند

اصفهان- مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: بیش از ۴۶۰ دانش‌آموز در مسابقات هندبال و بسکتبال منطقه پنج کشور در اصفهان حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نظریان صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت برگزاری مسابقات ورزشی دانش‌آموزان کشور در اصفهان اظهار کرد: این استان میزبان مسابقات ورزشی دانش‌آموزی منطقه پنج است و بیش از ۴۶۰ دانش‌آموز از استان‌های مختلف این منطقه در رشته‌های هندبال و بسکتبال در اصفهان حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات در بخش پسران از ۲۷ مرداد تا اول شهریور و در بخش دختران از اول تا چهارم شهریور برگزار می‌شود، افزود: یکی از اهداف اصلی آن، استعدادیابی و شناسایی دانش‌آموزان مستعد ورزشی برای حضور در رقابت‌های ملی و بین‌المللی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با تأکید بر جایگاه ورزش در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ابراز کرد: رشد متوازن و تربیت تمام‌ساحتی دانش‌آموزان از مأموریت‌های اصلی آموزش و پرورش است و ساحت زیستی و بدنی به عنوان یکی از ساحت‌های شش‌گانه تربیتی، نقش مهمی در این مسیر دارد.

نظریان ادامه داد: توسعه فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان علاوه بر تقویت سلامت جسمانی، به ارتقای سلامت روان، افزایش نشاط و پویایی و بهبود آمادگی دانش‌آموزان برای یادگیری کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهای ورزشی دانش‌آموزی و فراهم کردن فرصت فعالیت‌های جسمانی در مدارس و اوقات فراغت، می‌تواند در تقویت نشاط دانش‌آموزان و خانواده‌ها و ارتقای کیفیت تربیت و یادگیری آنان مؤثر باشد.

کد مطلب 6921171

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