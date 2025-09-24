  1. استانها
  2. اصفهان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

علت تصادف اتوبوس همدان – کرمان در نائین مشخص شد

اصفهان_رئیس پلیس راه استان اصفهان علت تصادف اتوبوس همدان – کرمان در محور نائین را اعلام کرد.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور اردستان به نائین بلافاصله مأموران پلیس راه به همراه سایر نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران مشخص شد یک دستگاه اتوبوس مسافربری با ۲۵ مسافر از همدان به سمت کرمان در حرکت بوده که به علت نقص فنی حادث (نقص در سیستم فرمان) دچار واژگونی می‌شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تصریح کرد: در این حادثه ۲ خانم حدوداً ۵۰ ساله در صحنه فوت و ۱۰ نفر دیگر از مسافران مصدوم که توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

