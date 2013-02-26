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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

شب گذشته/

واژگونی اتوبوس 39 مسافر را روانه بیمارستان ولایت دامغان کرد

واژگونی اتوبوس 39 مسافر را روانه بیمارستان ولایت دامغان کرد

دامغان–خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان سمنان از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور دامغان به اصفهان خبر داد.

سرهنگ علیرضا رضوی خبیر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وقوع واژگونی یک دستگاه اتوبوس شب گذشته در کیلومتر 31 جاده دامغان- اصفهان اظهار داشت: این حادثه حوالی روستای صلح آباد در جنوب دامغان به وقوع پیوست.

وی اضافه کرد: در پی این حادثه 39 نفر از مسافران این اتوبوس بر اثر جراحات وارده با کمک نیروهای پلیس راه و امدادی به بیمارستان ولایت دامغان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه استان سمنان افزود: این اتوبوس از اصفهان به سمت مشهد طریق مسیر می کرد.

رضوی خبیر علت وقوع این حادثه را نقص فنی و ترکیدگی لاستیک اتوبوس بیان کرد و افزود: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی در بر نداشته و همه افراد برای درمان به دامغان انتقال داده شدند.

وی در خاتمه به رانندگان اتوبوس هشدار داد قبل از حرکت و طی مسیر حتماً موارد فنی وسیله نقلیه خود را بازدید کنند تا دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.
 

کد مطلب 2006624

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