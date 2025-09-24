به گزارش خبرنگار مهر، رضا سپهوند امروز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با انتقاد از عملکرد مدیریت ارشد لرستان، اظهار داشت: آقای استاندار که در لرستان حضور پیدا کردند، یک برنامه را تهیه کردند و ۱۰۷ پروژه پیشران در این کتابچه دیده شد.
استاندار در یک سال گذشته به اهداف برنامهای خود نرسیده است
وی با بیان اینکه برای هر کدام از پروژهها یک اعتبار در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: من همان اول به آقای استاندار در جلسه مجمع نمایندگان گفتم که این چیزهایی که شما اینجا نوشتهاید، قبلاً فقط در کامپیوتر بودهاند و الان به کتابچه تبدیل شده است.
به استاندار گفتم که استانداران قبلی هم دچار همین رؤیای توسعه در داخل سیستمها و روی برنامهها شدهاند نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به استاندار گفتم که استانداران قبلی هم دچار همین رؤیای توسعه در داخل سیستمها و روی برنامهها شدهاند، شما چطور میخواهید این اعتبارات را تأمین کنید، ایشان گفتند که ما ۵۰ همت برای ۱۴۰۴ تصویب کردهایم که ۱۰ همت از محل اعتبارات دولتی و ۴۰ همت از محل اعتبارات بخش خصوصی و مولدسازی.
سپهوند با بیان اینکه همان اول ما گفتیم این بودجههایی که در نظر گرفتهاید امکان تأمین ندارد، بنابراین روی اینها زیاد حساب نکنید، ما باید روی دولت بیشتر حساب کنیم، مانند جاهای دیگر که حساب میکنند، روی بخش خصوصی باید خیلی وقت گذاشت تا تأمین شود، نه اینکه یک سال یک زمین به بخش خصوصی ندهید که در حوزه فولاد سرمایهگذاری کند، گفت: من معتقدم در این یک سال این برنامهای که استاندار تدوین کرده به اهداف به هیچ نرسیدهایم و نخواهیم رسید.
آزادراه با کلی تبلیغات کلنگزنی شد، اما شروع شد؟
وی ادامه داد: از کمربندی غربی شش ماه گذشت، کجاست؟ کلنگزنی و شروع شد؟ کمربندی شرقی را هم شهرداری دارد از جیب من و شما دارد میسازد، اگر پلهایی در حال ساخت است از سوی شهرداری در حال ساخت است.
اینطور که نمیشود شما بروید پشت تریبون و بگویید پنج تا پتروشیمی در لرستان ساخته خواهد شد، من متخصص حوزه انرژی میگویم یک پتروشیمی هم ساخته نخواهد شد نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه حقیقتاً از برنامه خیلی عقب هستیم، یک نمونه آن سد «زیبا محمد» است، ۲۰۰ میلیارد آن کجاست؟ گفت: باید استاندار و مجموعهاش پاسخگو باشند، آزادراه با کلی تبلیغات کلنگزنی شد، اما کجاست، شروع آن کجاست؟ من از نماینده شازند پرسیدم چه شد؟ گفت هنوز شروع نشده است، از این کلنگزنی چند ماه میگذرد؟
سپهوند، ادامه داد: اینطور که نمیشود شما بروید پشت تریبون و بگویید پنج تا پتروشیمی در لرستان ساخته خواهد شد، من متخصص حوزه انرژی میگویم یک پتروشیمی هم ساخته نخواهد شد، ولی نیاییم امید واهی به مردم بدهیم، ما ناترازی گاز بهشدت داریم، نباید اینطور مردم را امیدوار کنیم و بعد آنها را بهشدت سرخورده کنیم.
از الان به بعد زبان نقد ما بیشتر است
وی با بیان اینکه در حوزه راه نیز پنج تا شش پروژه داریم که پیشبرد خاصی نداشتهاند، برای جادههای روستایی، نقاط حادثهخیز، جاده کوهدشت - زانوگه، پنج کیلومتر باقیمانده از سمت «چنار» اتفاق خاصی نیفتاده است، گفت: من که بهعنوان وظیفه نظارتی هر چند وقت یکبار پیگیری و بررسی میکنم، البته از آن طرف به استاندار کمک کردهایم، ما بیشترین همکاری را داریم میکنیم، اما ما نماینده مردم هستیم، نماینده دولت نیستیم، از رئیسجمهور تا استاندار و مدیرانش نقد میکنیم، از الان به بعد زبان نقد ما بیشتر است، چون یک سال من صبر کردم، گفتم عملکردها بیرون بیاید، بعد ما یا تعریف میکنیم، یا نقد میکنیم.
آقای استاندار خرمآباد باید محورت باشد
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه خرمآباد، چگنی و بخشهای آن بالغ بر ۷۵۰ هزار نفر جمعیت دارند، بیش از یکسوم جمعیت استان اینجا است، گفت: نماد توسعه استان خرمآباد است، اینکه نماینده شهرستانی با ۸۰ هزار جمعیت بیاید اینجا را تضعیف کند، خودش را دارد تضعیف میکند، چون بیشتر جمعیت آن شهر هم اینجا خدمات میگیرند.
برجهای دوقلو چرا رها شده، پادگان ۰۷ چرا تا مقطعی آمد و سپس رها شد؟ سپهوند، تصریح کرد: بهشدت دنبال این هستیم که دخالتها را در مرکز استان کم کنیم، به نفع کل استان است، استاندار غیربومی محورش مگر خرمآباد نبود؟ من به آقای استاندار گفتم شما هنوز سفری به خرمآباد نداشتهاید، ولی به اقصا نقاط این استان رفتهاید، بازدید از خرمآباد کجاست؟ برجهای دوقلو چرا رها شده، پادگان ۰۷ چرا تا مقطعی آمد و سپس رها شد؟
وی ادامه داد: آقای استاندار خرمآباد باید محورت باشد، متأسفانه این توجه را ما نمیبینیم.
مدیران در تراز استاندار کجا هستند؟
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دخالت در انتصابات توسط بعضی نمایندگان، گفت: ما با مدیر شایسته مشکلی نداریم، اما نباید یک نگهبان را رئیس یک سازمان بگذارند. امور عشایری شش ماه است بدون مدیر رها شده است.
آنجا که با رفیقبازی انتصابات انجام شد، جز ضعیفترین حوزهها هستند سپهوند با بیان اینکه آنجایی که با مشورت کار انجام شده، کار به نحو مطلوبی صورتگرفته، اما آنجا که با رفیقبازی انتصابات انجام شد، جز ضعیفترین حوزهها هستند، تصریح کرد: ما اصلاً گزینه پیشنهاد نمیدهیم، اما مگر شما نگفتید ما مدیران و معاونهایی میگذاریم در تراز استاندار، کجاست؟
وی گفت: اینطور برنامههایی که خود استاندار در نظر گرفته، اجرایی نمیشوند، اگر بنده بهعنوان نماینده گزینهای را معرفی کردم، خوب نبود، همین فردا او را بردارید، اصلاً ما با کسی عقد اخوت سر منافع مردم نبستهایم، ما منافع مردم و توسعه استان برایمان مهم است.
