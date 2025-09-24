سفر وزیر نیرو به لرستان بدون بازدید از «معشوره»

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سپهوند امروز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه بالغ بر یک سال و سه ماه است که نماینده مردم شریف خرمآباد و چگنی هستیم و مهمترین کار نماینده قانونگذاری و نظارت است، اظهار داشت: در این مدت هم ما تلاش کردهایم در حوزه قانونگذاری فعال باشیم.
کاهش حق آبه لرستان
وی با اشاره به افزایش ۲۵۰ میلیاردتومانی اعتبار سد معشوره و ۲۰۰ میلیاردتومانی سد مخمل کوه، گفت: افزایش دوبرابری اعتبار پروژه راهآهن یکی دیگر از اقدامات صورتگرفته از محل اوراق بوده است.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متأسفانه سدهای ما و حوزه منابع آبی لرستان دچار چالش اساسی است، گفت: بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب حق آبه داشتیم که در آخرین بازنگری به یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت، چون سد نداشتیم.
سپهوند، بیان داشت: سدهای «مخمل کوه»، «سراب تلخ»، «کاکاشرف»، «زیبا محمد» و «دار بلوط» در حوزه شهرستان خرمآباد در حال ساخت هستند، البته پیشرفت این سدها باوجود گذشت سه دهه از تصویب بسیار است.
واگذاری «معشوره» به پیمانکار جدید
وی در ادامه سخنان خود، بیان داشت: تمام عواملی که باعث شد سدهای ما در ۴۰ سال گذشته ساخته نشده را از طریق دستگاههای نظارتی و ملی پیگیری خواهیم کرد.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه از وزیر نیرو خواستهایم که به لرستان برای پیگیری این مسائل بیاید، عنوان کرد: الان «معشوره» در مناقصه قرار گرفته و یک شرکت مناقصه را برنده شده و بهزودی کار در آن دنبال میشود.
سپهوند با بیان اینکه این سد ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب تخصیص دارد، ۵۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره آب دارد، گفت: البته با این اعتبارات سالها طول میکشد که تکمیل شود، استاندار از محل اعتبارات مولدسازی پیگیر اختصاص اعتبار برای این پروژه است.
ظلم مافیای آب به لرستان
وی تنها راه برای لرستان را ساخت سدهای کوچک و پراکنده در قالب طرحهای آبخیزداری عنوان کرد و گفت: تصفیهخانه خرمآباد هزار و ۵۰۰ میلیارد اعتبار میخواهد که در سفر وزیر نیرو تأکید کرده تیم که همزمان کارش شروع شود.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ما دچار مافیای آب شدهایم و دراینرابطه بعد از یک سال پیگیری هیچ شکی ندارم، گفت: هم در انتقال بینحوزهای از جمله انتقال به قم آب لرستان را بردهاند و هم سدهای استان ساخته نشده است.
سپهوند، گفت: این مافیا هم ارکان مختلف دارد، از کارشناس وزارت نیرو گرفته تا مدیر در وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامهریزی.
وی بیان داشت: این مافیای آب ظلم بزرگی را در حق لرستان انجام داده، انگار اراضی ما در مریخ هستند و نیاز به آب ندارند، اما اراضی مثلاً خوزستان نیاز به آب دارند.
سفر وزیر نیرو به لرستان بدون بازدید از «معشوره»
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، گفت: این در حالیست که حجم ذخیره آب سدهای خرمآباد بسیار پایین است، ما وزیر را برای همین به استان کشاندهایم، وزیر را با فشار به استان آوردهایم، ما شکایت را تنظیم کردهایم و همه عواملی که در این ۴۰ سال دراینرابطه دخیل بودهاند باید پاسخگو باشند.
سپهوند با اشاره به سفر وزیر نیرو به لرستان، گفت: در این سفر بازدید از چند پروژه دیده شده؛ البته وزیر از سد «معشوره» بازدید نمیکنند که ما به دنبال تغییر این برنامهها و بازدید وزیر از این سد هستیم.
