فرماندار سنندج: در حال حاضر ۱۲۰ روستای سنندج با تنش آبی مواجه‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر چهارشنبه در دیدار با سالار مرادی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم پیگیری مستمر برای رفع مشکلات زیرساختی و ارتقای شاخصهای توسعهای شهرستان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: توسعه شهرستان نیازمند همافزایی تمامی مسئولان و استفاده بهینه از ظرفیتهای استانی و ملی است.
وی با اشاره به حمایتهای استاندار کردستان و نمایندگان مجلس، افزود: با همکاری و تلاشهای جمعی، تحولی قابل توجه در پروژههای عمرانی سطح شهرستان به وقوع پیوسته است، اما برای جبران عقبماندگیهای گذشته، استفاده از اعتبارات ملی بسیار ضروری است و نمایندگان در این مسیر نقش مؤثری دارند.
فرماندار سنندج همچنین بر اهمیت حضور نیروهای بومی در مناصب استانی و ملی تأکید کرد و گفت: این نیروها بهواسطه آشنایی دقیق با مشکلات و ظرفیتهای منطقه، میتوانند در تسریع روند توسعه و رفع کمبودها تأثیرگذار باشند.
وی در ادامه، یکی از پروژههای مهم شهرستان را ایجاد جاده نزاز – پالنگان عنوان کرد و توضیح داد: این مسیر ۵۵ کیلومتر فاصله سنندج تا پالنگان را کاهش میدهد و علاوه بر تسهیل دسترسی بیش از ۲۰ روستا، در توسعه گردشگری و کشاورزی منطقه نقش بسزایی خواهد داشت.
سجادی یادآور شد: با توجه به اهمیت این پروژه، باید آن را بهعنوان پروژهای ملی تعریف کرده و از ظرفیتهای ملی برای اجرای آن بهره برد.
وی همچنین به تعهدات وزارت نیرو در حوزه راههای روستایی اشاره کرد و گفت: مسیرهای گاوره، دویسه، توار صمدی و سایر روستاهای اطراف سد آزاد جزو تعهدات احداث سد بودهاند که هنوز اجرایی نشدهاند و پیگیری این پروژهها ضروری است.
فرماندار سنندج با اشاره به وضعیت بحرانی آب و فاضلاب در روستاهای شهرستان افزود: در حال حاضر ۱۲۰ روستا با تنش آبی مواجهاند و هیچیک از این روستاها به شبکه فاضلاب متصل نیستند و همچنین فاضلاب برخی روستاها مستقیماً به سد آزاد ریخته میشود که باید هرچه سریعتر ساماندهی شود.
وی در پایان تأکید کرد: برای رفع مشکلات مردم سنندج و تسریع روند توسعه، نیاز به اجماع، هماهنگی و حمایت تمامی مسئولان داریم و تنها در این صورت میتوانیم مسیر پیشرفت و رونق شهرستان را هموار کنیم.
نظر شما