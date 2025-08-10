۱۰۰ روستای سنندج از دسترسی به آب سالم محروم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: با افتتاح ۱۱ پروژه جدید آموزشی در سنندج، گامی بلند در راستای تحول و ارتقای سطح آموزش و پرورش این شهرستان برداشته میشود.
وی گفت: تعداد ۴۲ پروژه در سطح شهرستان تعریف شده که تعداد ۲۸ پروژه آن شامل ۱۹۸ کلاس درس است و تعداد ۱۴ پروژه با ۹۱ کلاس درس نیز در فرایند تأمین اعتبار و شروع عملیات اجرایی است.
فرماندار سنندج اذعان کرد: در مجموع تعداد ۲۸۹ کلاس درس به بهره برداری میرسد.
سجادی اذعان کرد: سالن چند منظوره مدرسه ۱۷ شهریور مخصوص کودکان استثنایی و چند کلاس مهارت آموزی هم در دست اجرا است که تحولی بزرگ در حوزه آموزش است.
وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه در این میان، تاکید بر تأسیس مدرسه تخصصی برای کودکان اوتیسم است تا نیازهای آموزشی این گروه از دانشآموزان به شکلی ویژه مورد توجه قرار گیرد.
تنش آبی در سنندج از سد تا دغدغه شرب در روستاها است
سجادی افزود: با وجود دو سد استراتژیک در شهرستان سنندج، موضوع کمبود و تنش آبی همچنان یکی از چالشهای اساسی مردم، به ویژه در مناطق روستایی است.
وی بیان کرد: ۱۰۰ روستا در منطقه از دسترسی کافی به آب شرب سالم محروم هستند و این در حالی است که پرتی آب و انشعابات غیرمجاز، از جمله ۲۴۵ انشعاب غیرمجاز برای آبیاری فضای سبز شهری، به هدررفت حجم قابل توجهی از منابع آبی دامن میزند.
وی تصریح کرد: پروژههای احیای چشمه و قنات نیز تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده، هرچند پروژه انتقال آب قشلاق با ظرفیت ۶۰ لیتر در ثانیه و تصویه خانه ننله که بخشی از مناطق شمالی شهر را پوشش میدهد، گامهایی در راستای بهبود وضعیت محسوب میشوند.
پروژههای آبرسانی روستایی و توسعه زیرساختها در دستور کار است
فرماندار سنندج گفت: در راستای رفع محرومیتها و توسعه زیرساختها در مناطق روستایی ،۴۰ پروژه فعال آبرسانی در دست اجراست که برای هفته دولت چند نمونه آن بهبهرهبرداری میرسد.
سجادی گفت: ۱۱۰ میلیارد در سال جاری و ۱۲۳ میلیارد تومان اعتبار به این بخش تخصیص یافته و همچنین، در بخش توسعه روستایی، تمرکز بر اجرای طرحهای هادی و پروژههای عمرانی مانند اجرای ۴۲ پروژه دیوارچینی و ۱۲ پروژه آسفالت با مساحت ۵۲ هزار متر مربع با استفاده از اعتبارات استانی است.
توسعه زیرساختهای ورزشی از اولویتها
سجادی گفت: توسعه زیرساختهای ورزشی در روستاها نیز از اولویتهاست که در این راستا شناسایی ۱۸ زمین ورزشی در روستاها که ۴ پروژه آن با همکاری فرمانداری و ۴ پروژه دیگر با بنیاد علوی تا پایان سال به سرانجام خواهد رسید، نشان از توجه به این حوزه دارد.
وی ادامه داد: پروژه ویژه ورزشی شامل سالن حسن آباد با اعتبار ۷ میلیارد و زمین اسکیت آن با اعتبار ۴ میلیارد کمبودهای ورزشی را تا حدودی جبران خواهد کرد.
راه روستایی نیازمند اعتبارات جهشی است
فرماندار سنندج گفت: یکی از چالشهای اساسی در سنندج، وضعیت نامناسب راههای روستایی است و از مجموع ۷۰۰ کیلومتر راه روستایی، ۳۰۰ کیلومتر فاقد آسفالت مناسب است که نیازمند تخصیص اعتبارات جهشی است.
سجادی بیان کرد: در حال حاضر، درصد برخورداری از راه روستایی آسفالته در این شهرستان ۵۳ درصد است که این رقم در مقایسه با میانگین کشوری ۸۵ درصد است و این میزان پایینتر بودن مهاجرت از روستاها را تشدید میکند.
وی عنوان کرد: با این وجود، ۳۰ پروژه آسفالت با اعتبار ۱۳۵ میلیارد تومان بودجه برای راه روستایی اختصاص یافته است.
تقویت برنامههای فرهنگی و اجتماعی در سنندج
فرماندار سنندج یادآور شد: در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز برنامههای ویژهای در دست اجراست که افزایش ۲۸۰ درصدی بودجه نهاد کتابخانهها و تعریف کتابخانه سیار، نشان از اهتمام به ترویج فرهنگ کتابخوانی دارد.
وی اذعان کرد: برنامهریزی برای تجلیل ماهانه از نویسندگان برجسته، برگزاری همایش بزرگانی مانند آیتالله مردوخ و افزایش ۱۰۰ درصدی بودجه ارشاد اسلامی، گامهایی در جهت غنای فرهنگی منطقه است.
ارزش افزوده موتور محرک توسعه شهری و روستایی است
وی عنوان کرد: منابع حاصل از ارزش افزوده، نقش کلیدی در توسعه و آبادانی روستاها و شهرها ایفا میکنند و به عنوان نمونه، دهیاری سیروان در سال جاری با ۲۵ میلیارد تومان جذب اعتبار از محل ارزش افزوده، نسبت به سال گذشته که ۷ میلیارد تومان بوده، رشد چشمگیری داشته است.
فرماندار سنندج گفت: در شهرداریها نیز، ۳۸۰ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده به حساب آنها واریز شده که نشاندهنده اهمیت این منابع در پیشبرد پروژههای عمرانی و خدماتی است.
