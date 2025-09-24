  1. استانها
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

زارعی: توسعه سامانه‌های الکترونیکی راهکار ارتقای خدمات قضایی است

گلوگاه - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مازندران بر توسعه سامانه‌های الکترونیکی به عنوان راهکار ارتقای خدمات قضایی یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل زارعی ظهر چهارشنبه در بازدید از دادگستری شهرستان گلوگاه بر اهمیت استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد و گفت کاهش مراجعات حضوری شهروندان به دستگاه قضائی، گامی مؤثر در افزایش رضایت عمومی است.

وی تعامل سازنده میان دستگاه قضائی و نیروی انتظامی را مثبت ارزیابی کرد و افزود رعایت حقوق شهروندی توسط مسئولان قضائی در شهرستان گلوگاه به خوبی انجام می‌شود و این امر موجب رضایت شهروندان شده است.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران با تأکید بر جایگاه دستگاه قضائی به عنوان پناهگاه نهایی شاکیان، خاطرنشان کرد استفاده بهینه از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از پلیس تخصصی در تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها بسیار ضروری است.

زارعی همچنین بر لزوم اهتمام بیشتر در پیگیری حقوق تضییع شده مردم تأکید کرد و خواستار افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های الکترونیکی برای تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضائی شد.

