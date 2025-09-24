۱۰ واحد تولیدی و کارگاهی متخلف در دشتستان به مراجع قضایی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام جلال پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در پی بازرسی‌های انجام گرفته از واحدهای تولیدی و کارگاهی، ۱۰ واحد متخلف در ۶ ماهه نخست امسال شناسایی و جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان دشتستان بیان کرد: انجام تمامی فرآیندها در ادارات دولتی بایستی مبتنی بر قانون باشد و در حقیقت اعتبار و اقتدار هر سازمانی جهت اقدامات اجرایی از قانون سرچشمه می‌گیرد.

جلال پور تصریح کرد: به طور کلی انجام بازید و بازرسی از مراکز تولید، نگهداری و پخش مواد غذایی و بهداشتی در چارچوب قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین قانون تعزیرات مواد غذایی و بهداشتی انجام می‌گیرد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در همین راستا، کارشناسان واحد نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان ضمن پایش، ارزیابی و کنترل و بازرسی واحدهای فرآوری، تولید، بسته‌بندی، انبار، مواد خوراکی و آشامیدنی و عرضه مواد آرایشی و بهداشتی مطابق مقررات و قوانین بهداشتی مربوطه در حوزه دشتستان در جهت کنترل سلامت و ایمنی محصول تولیدی نسبت به معرفی واحدهای تولیدی و کارگاهی متخلف به مراجع قضائی اقدام می‌کنند.

وی تأکید کرد: در پایش‌ها موارد تخلفی همانند عدم اخذ پروانه ساخت، عدم تحصیل پروانه مسئول فنی، عدم درج اطلاعات روی محصولات، عدم رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت، عرضه و فروش کالای فاقد مجوز و عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی در حین تولید و عرضه توسط بازرسان نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان دشتستان ادامه داد: هدف از این بازرسی‌ها، تضمین سلامت و ایمنی محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی و همچنین جلوگیری از تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

جلال پور تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۵۵۶ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، کارگاهی و سطح عرضه توسط بازرسین نظارت بر مواد غذایی انجام‌شده که تعداد ۱۰ مورد واحد تولیدی و کارگاهی متخلف به مراجع قضائی معرفی و نسبت به ضبط کالای تولیدی، جریمه نقدی، جمع‌آوری محصول غیرمجاز از سطح عرضه اقدام شده است.