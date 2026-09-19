اثر عکاس کرمانشاهی به دوسالانه عکس رضوی راه یافت

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهیابی اثر شبنم ملکی، عکاس و فیلمساز عضو انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه، به مرحله نهایی چهاردهمین دوسالانه بینالمللی عکس رضوی خبر داد.
وی اظهار کرد: اثر تأثیرگذار شبنم ملکی در میان آثار راهیافته به بخش نمایشگاه و کتاب چهاردهمین دوسالانه عکس رضوی قرار گرفته و این موفقیت نشاندهنده حضور فعال هنرمندان کرمانشاهی در رویدادهای ملی و بینالمللی حوزه هنرهای تجسمی است.
رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه افزود: دبیر هنری چهاردهمین دوسالانه بینالمللی عکس رضوی، اسامی هنرمندان و آثار راهیافته به بخش نمایشگاه و کتاب این دوره را پس از برگزاری جلسات داوری و بررسی آثار اعلام کرده است.
رضایی تصریح کرد: در این دوره از جشنواره ۴ هزار و ۷۶۶ اثر توسط هیئت داوران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۷۲ اثر در بخشهای تکعکس حرفهای، موبایلی و ویژه و همچنین ۷ مجموعه عکس، شایسته حضور در نمایشگاه و چاپ در کتاب جشنواره شناخته شدند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام نتایج مرحله نهایی، رتبههای اول تا سوم و همچنین آثار شایسته تقدیر در هر بخش همچنان مشخص نشده و اسامی برگزیدگان در آیین اختتامیه جشنواره اعلام خواهد شد.
رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه گفت: حضور اثر شبنم ملکی در جمع آثار راهیافته به نمایشگاه و کتاب این دوسالانه، اتفاقی قابل توجه برای جامعه هنری استان و اعضای انجمن سینمای جوان کرمانشاه محسوب میشود و میتواند زمینه معرفی بیشتر توانمندی عکاسان استان را فراهم کند.
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