هشدار درباره خرید داروی تقلبی از بازار آزاد و فضای مجازی

رسول نظریفرد، داروساز و مسئول داروخانه بیماران خاص، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات جدی حوزه تأمین دارو گفت: کمبود دارو همیشه وجود دارد، اما در دو شکل برند و ژنریک. عمده مشکل کنونی مربوط به کمبود برندهای اصلی خارجی است که بیماران و پزشکان به آن تمایل دارند، اما واردات آنها متوقف شده و بیماران ناچارند از بازار آزاد دارو تهیه کنند که متأسفانه اغلب تقلبی است.
وی در توضیح کمبود داروهای ژنریک افزود: برخی داروها مانند اکسجوا برای بیماران سرطانی مدتهاست در دسترس نیست و با کمبود مواجهاند.
نظریفرد درباره داروهای بیماران دیالیزی اظهار کرد: بهطور کلی داروهای این بیماران در دسترس است و فعلاً مشکل حادی در این زمینه وجود ندارد.
این داروساز مهمترین معضل داروخانهها را مسائل نقدینگی و تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمهها و دولت عنوان کرد و گفت: سهم بیمه و ارز دولتی ماههاست پرداخت نشده است. این مسئله زنجیرهای از مشکلات را ایجاد میکند؛ داروخانهها توان خرید ندارند، شرکتها نمیتوانند به تأمینکنندگان پرداخت کنند و در نهایت کمبود دارو تشدید میشود و دود این وضعیت هم به چشم داروسازان میرود و هم بیماران.
وی تأکید کرد: عدم اطلاعرسانی مناسب از سوی رسانهها باعث شده بیماران برای تهیه داروهای کمیاب به بازار آزاد یا فضای مجازی مراجعه کنند و داروی تقلبی خریداری کنند که سلامت آنها را تهدید میکند.
