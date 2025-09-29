به گزارش خبرگزاری مهر، فرزان رحمانی با حضور درد یک برنامه با موضوع بررسی کاربردی هوش مصنوعی در سلامت و بهداشت، اظهار کرد: هوش مصنوعی باید به استدلال بپردازد و در نهایت، ارزش افزوده را برای ما ایجاد کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به پیشرفت‌های هوش مصنوعی و انقلاب در پرتو این فناوری، گفت: در ابتدا از هوش مصنوعی برای آنالیز ترکیب‌های شیمیایی و تشخیص ساختار مولکولی استفاده می‌شد.

یک دهه بعد، ایده‌ای در زمینه آنالیز خون ارائه شد و به تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها انجامید؛ امروزه پزشکان متخصص، باهوش مصنوعی دست به استنتاج‌های علمی زدند و پس از سال ۲۰۰۰، روش‌های مبتنی بر یادگیری عمیق، مسائل پیشرفته را حل‌وفصل کرد.

رحمانی خاطرنشان کرد: هوش مصنوعی در برخی حوزه‌های درمانی بهتر از انسان بافت‌های سرطانی و ناکارآمد بدن را بر اساس سی‌تی‌اسکن تشخیص می‌دهد.

این کارشناس هوش مصنوعی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تأکید کرد: از بسیاری روش‌های هوش مصنوعی برای داروسازی استفاده می‌شود و حتی می‌توان با تجزیه پلاستیک، مشکلِ بازیافت را حل‌وفصل کرد.

وی ادامه داد: هوش مصنوعی در تشخیص بیماری‌های چشمی و شبکیه بسیار موفق است؛ همچنین می‌توان بادقت بالا سرطان‌های سینه، پروستات و ریه را تشخیص داد.