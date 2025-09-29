  1. سلامت
هوش مصنوعی؛ موفق در تشخیص سرطان‌ها

 یک کارشناس هوش مصنوعی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو از پیشرفت روزافزون این فناوری در تشخیص بسیاری از سرطان‌ها با دقتی بسیار بالاتر از انسان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزان رحمانی با حضور درد یک برنامه با موضوع بررسی کاربردی هوش مصنوعی در سلامت و بهداشت، اظهار کرد: هوش مصنوعی باید به استدلال بپردازد و در نهایت، ارزش افزوده را برای ما ایجاد کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به پیشرفت‌های هوش مصنوعی و انقلاب در پرتو این فناوری، گفت: در ابتدا از هوش مصنوعی برای آنالیز ترکیب‌های شیمیایی و تشخیص ساختار مولکولی استفاده می‌شد.
یک دهه بعد، ایده‌ای در زمینه آنالیز خون ارائه شد و به تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها انجامید؛ امروزه پزشکان متخصص، باهوش مصنوعی دست به استنتاج‌های علمی زدند و پس از سال ۲۰۰۰، روش‌های مبتنی بر یادگیری عمیق، مسائل پیشرفته را حل‌وفصل کرد.

رحمانی خاطرنشان کرد: هوش مصنوعی در برخی حوزه‌های درمانی بهتر از انسان بافت‌های سرطانی و ناکارآمد بدن را بر اساس سی‌تی‌اسکن تشخیص می‌دهد.

این کارشناس هوش مصنوعی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تأکید کرد: از بسیاری روش‌های هوش مصنوعی برای داروسازی استفاده می‌شود و حتی می‌توان با تجزیه پلاستیک، مشکلِ بازیافت را حل‌وفصل کرد.

وی ادامه داد: هوش مصنوعی در تشخیص بیماری‌های چشمی و شبکیه بسیار موفق است؛ همچنین می‌توان بادقت بالا سرطان‌های سینه، پروستات و ریه را تشخیص داد.

