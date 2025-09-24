به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر، با اشاره به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، رسالت اصلی این ستاد و کمیسیون‌ها را پشتیبانی از تولید ملی عنوان کرد و با تاکید بر شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌های مضاعف، افزود: در صورت موفقیت در انجام وظایف ستادی، زمینه تقویت تولید و اقتصاد کشور فراهم خواهد شد و رضایت بیشتر مردم تأمین می‌شود.

استاندار بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر به دلیل موقعیت جغرافیایی و داشتن ۹۰۰ کیلومتر مرز دریایی، از استان‌های مهم و حساس کشور در مقابله با قاچاق است، ابراز داشت: مردم نجیب استان بوشهر همواره با همکاری خوبشان با مدیران، زمینه ساز پیشگیری از ورود قاچاق بوده‌اند.

زارع ضمن تقدیر از اقدامات واحدهای امنیتی و اجرایی استان، خاطرنشان کرد: استان بوشهر در اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و کالای همراه ملوان پیشتاز بوده و اجرای صحیح قانون و آئین‌نامه مرتبط، علاوه بر تأمین معیشت ساحل‌نشینان و مرزنشینان، موجب حفظ جان مردم و جوانان در راستای کاهش فعالیت خودروهای شوتی شده است.

استاندار بوشهر با اشاره به هماهنگی و جلسات مکرر با دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان امنیتی، از رفع ابهامات و دغدغه‌های فعالان حوزه لنج و ملوانان خبر داد و گفت: امروز بسیاری از فعالان این عرصه علاوه بر سفرهای معمول، سفرهای تشویقی را تجربه کردند که این نقش‌آفرینی در سایه اجرای قانون و همکاری جمعی محقق شده است.

وی با تاکید بر حمایت از معیشت مردم و مشاغل مرزی، افزود: مردم استان بوشهر همواره پیشرو در آبادانی کشور و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده‌اند و نگاه‌شان مبتنی بر صداقت و سلامت در مبادلات اقتصادی است. برای نمونه، در بازگشت ارز کالای صادراتی، استان بوشهر رتبه نخست در کشور را دارد.

زارع همچنین با اشاره به چالش‌های مربوط به سوخت بخش کشاورزی، از تصویب پیشنهادات مرتبط در کمیسیون خبر داد و یادآور شد: در فصل پاییز، استان به دلیل فعالیت‌های کشاورزی و کشت محصولات خارج فصل، و کاشت محصولات زراعی گندم و جو، نیازمند تأمین سوخت بیشتر بوده که این موضوع با همکاری مجموعه جهاد کشاورزی و تصویب مصوبات لازم در مسیر حل و فصل قرار گرفته است.

استاندار بوشهر با تشکر از همه دست‌اندرکاران و فعالان اقتصادی و مردمی، بر ادامه حمایت و تقویت تولید و اقتصاد بومی استان تاکید کرد و اجرای موفق قوانین مرتبط را ضامن رونق معیشت مردم و امنیت اقتصادی استان دانست.