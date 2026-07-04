به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با گرامیداشت یاد شهدا بویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و با اشاره به سالروز تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یکسال اخیر، اقدامات ارزندهای انجام داده که انتظار میرود با همین کیفیت، تداوم یابد.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نهادی است که با هدف صیانت از اقتصاد ملی، حمایت از تولید داخلی، تأمین امنیت اقتصادی و مقابله با یکی از مهمترین آسیبهای اقتصادی کشور شکل گرفته است.
زارع تصریح کرد: قاچاق کالا و ارز صرفاً یک تخلف اقتصادی و یا جرم نیست، بلکه پدیدهای است که آثار گستردهای بر تولید، اشتغال، درآمدهای عمومی، سرمایهگذاری، رقابت سالم و حتی امنیت اجتماعی بر جای میگذارد.
وی اضافه کرد: ورود و خروج غیرقانونی کالا و ارز، علاوه بر ایجاد اخلال در بازار، فرصتهای رشد و توسعه را از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمدار سلب میکند و زمینه را برای فعالیتهای غیرشفاف و اقتصاد زیرزمینی فراهم میسازد.
استاندار بوشهر ابراز کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، انتظامی، قضایی، نظارتی و همکاری بخش خصوصی، نقشی مؤثر در سیاستگذاری، هماهنگی و هدایت اقدامات ملی برای پیشگیری، کشف و مقابله با قاچاق ایفا کرده است.
زارع یادآور شد: از تلاشهای صادقانه مدیران، کارشناسان و کارکنان دستگاههای قضایی و امنیتی و سایر نهادهای ذیربط که در مسیر مقابله با قاچاق کالا و ارز خدمت میکنند، قدردانی میکنم.
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