به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با اشاره به شرح وظایف این ستاد و به ویژه در استانهای مرزی و حساسیتهای جغرافیایی استان بوشهر، مقابله با قاچاق کالا را ضرورتی جدی برای حفظ سلامت اقتصاد ملی و حمایت از تولید داخل دانست.
وی با قدردانی از تلاشهای دبیرخانه و همه اعضای کمیسیون، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور به لحاظ اقتصادی و امنیتی، مبارزه با قاچاق کالا یک موضوع حیاتی در عرصه اقتصادی جامعه است و این مسئله، تأثیر مستقیمی بر سلامت اقتصاد، تولید داخلی و اشتغال جوانان و مردم دارد.
استاندار بوشهر، وجود نوار طولانی ساحلی و وجود خورهای متعدد و شناورهای بدون شناسنامه را از موارد چالشی استان در حوزه مقابله با قاچاق دانست و افزود: پیچیدهتر شدن روشهای قاچاق و بهرهگیری از شیوهها و فناوریهای جدید، مستلزم آن است که ما نیز به سمت بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین و هوشمند برویم.
زارع بر ضرورت تقویت هماهنگی و انسجام بیشتر میان دستگاهها و برخورداری از برنامهریزی مشترک تاکید کرد و گفت: برای افزایش میزان موفقیت در مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، چارهای جز استفاده از فناوریهای بهروز و هوشمند و همراهی مردم نداریم.
استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت آموزش و اطلاعرسانی در زمینه مقابله با قاچاق خاطرنشان کرد: نقش مردم و مشارکت آنها حیاتی است. باید از ظرفیت رسانهها، صدا و سیمای استان، مطبوعات و دستگاههای فرهنگی برای آگاهسازی جامعه نسبت به پیامدهای منفی قاچاق استفاده کنیم. همچنین اقدامات موفق دستگاهها باید به اطلاع عموم برسد.
زارع ابراز امیدواری کرد: با انسجام و همافزایی میان دستگاهها و مشارکت مردمی، گامهای تعیینکنندهای در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز برداشته شود و اقتصاد استان و کشور از آسیبهای این پدیده مصون بماند.
