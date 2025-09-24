به گزارش خبرنگار مهر، حسین طیبی که در هر سه دیدار ایران مقابل مالزی، بنگلادش و امارات موفق به گلزنی شد از سوی کمیته برگزاری مسابقات برای سومین بازی پیاپی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

کاپیتان با تجربه ایران که رهبری تیم را در این مسابقات بر عهده داشت با به ثمر رساندن ۵ گل به عنوان بهترین گلزن این گروه نیز معرفی شد.

حسین طیبی در نشست خبری بعد از بازی گفت: ما یک تیم هستیم، با هم می‌بریم و با هم تجربه کسب می‌کنیم، بابت کسب سه پیروزی و صعود خوشحالیم، از مردم مالزی و جو فوق‌العاده‌ای که خلق کردند متشکرم که در این مدت به تیم ما بسیار احترام گذاشتند و در شبکه‌های اجتماعی هم ما را حمایت کردند.

او در پاسخ به این سوال که آیا در جام ملت‌های آسیا عضو تیم ملی فوتسال خواهد بود یا نه، گفت: من بازیکن هستم، وظیفه دارم با تمام وجود بجنگم و رضایت سرمربی را به دست بیاورم، انتخاب لیست نهایی با آقای شمسایی است، ما در ایران به اندازه کافی استعداد داریم که می‌توانند لباس تیم ملی را بپوشند و افتخار کسب کنند اما هر وقت به تیم ملی دعوت شوم یک سرباز برای ایران هستم و به پوشیدن این پیراهن افتخار می‌کنم.