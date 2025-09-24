واکسیناسیون طیور بومی استان مرکزی علیه بیماری نیوکاسل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اثنا عشری هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از سرایت بیماری به مرغداری‌های صنعتی و حفظ صنعت طیور استان بیان کرد وگفت: واکسیناسیون ۳۵۰ هزار قطعه طیور بومی در روستاهای استان مرکزی به صورت رایگان علیه بیماری نیوکاسل هدفگذاری شده است.

وی ادامه داد: واکسیناسیون طیور بومی در روستاهای استان مرکزی توسط ۱۲ گروه شامل ۲۴ نفر از کارشناسان و دامپزشکان اداره کل دامپزشکی استان مرکزی انجام می‌شود.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی استان مرکزی بیان کرد: طیور بومی این استان امسال در دو مرحله علیه بیماری نیوکاسل ایمن سازی شدند.

اثنی عشری افزود: نیوکاسل از جمله بیماری‌های مهم پرندگان است که در صورت ابتلای پرنده به آن، تلفات بالایی را در صنعت مرغداری کشور و استان به همراه دارد.

وی ضمن تاکید بر رعایت موارد بهداشتی گفت: استفاده از واکسن مناسب از جمله مؤثرترین راه‌های پیشگیری از بیماری نیوکاسل برای پیشگیری از شیوع این بیماری در بین جمعیت طیور استان است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: انتظار است روستاییان در زمان اجرای عملیات واکسیناسیون نسبت به همکاری با اکیپ‌های دامپزشکی اقدام کنند.