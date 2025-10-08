بیش از ۴ میلیون نوبت واکسیناسیون دام در استان مرکزی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتاحی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دامپزشکی اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی در حوزه دامپزشکی، علاوه بر حفظ سلامت دام و طیور، به طور مستقیم بر سلامت جامعه انسانی نیز اثرگذار است و از بروز بیماریهای خطرناک و هزینهبر جلوگیری میکند.
وی افزود: در راستای اجرای طرحهای مراقبت و بیماریابی، ۳۶ هزار و ۷۰۳ رأس دام معاینه و ۵۶۸ مورد بازدید کارشناسی انجام شده است.
فتاحی تصریح کرد: در قالب عملیات مبارزه با بیماریهای انگلی، ۲۸۲ هزار و ۸۰۰ رأس دام سمپاشی شدهاند که این اقدام علاوه بر حفاظت از دامها، از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام مانند تب کریمه و انگلهای خارجی جلوگیری کرده است.
وی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری، ۲۰ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۸۶۶ قطعه جوجه ریزی انجام شده و ۱۲۵ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۸۶۶ دُز واکسن طیور برای پیشگیری از بیماریهای مختلف، از جمله آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان، تزریق شده است.
فتاحی تاکید کرد: در این بازهزمانی، بیش از ۲۲ هزار مورد نمونهبرداری آزمایشگاهی برای شناسایی بیماریها و ۸ هزار و ۵۴۰ مورد بازدید از زیستگاهها، مرغداریها و کشتارگاهها انجام شده است.
فتاحی ادامه داد: در حوزه دامهای سنگین، ۳۶ هزار و ۱۰ رأس دام برای شناسایی بیماری سل مورد آزمایش قرار گرفت که ۲۲ مورد مبتلا به سل ۱۴ مورد مبتلا به سل و ۱۳ مورد مبتلا به بیماری مِشمشه، شناسایی و از چرخه مصرف انسانی حذف شدند.
تولید ۴۰ هزار تن گوشت طیور در نیمه نخست امسال در مرکزی
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: در حوزه طیور نیز طی شش ماه نخست سال، بیش از ۲۰ میلیون قطعه مرغ گوشتی در استان مرکزی کشتار و ۴۰ هزار تن گوشت مرغ تولید شده است.
وی افزود: طی این مدت، در کشتارگاههای استان حدود ۱۰۰ هزار رأس دام ذبح شده که بیش از ۵ هزار تن گوشت از این دامها استحصال شده است، همچنین ۵۰۱ لاشه دام بیمار یا غیرقابل مصرف شناسایی و ضبط شده است.
فتاحی تصریح کرد: ۱۴ مورد ابتلا به تب مالت در دامها شناسایی و معدومسازی بهداشتی انجام شده و همچنین ۱۳ مورد بیماری مشترک انسان و دام برای پیشگیری از انتقال به جامعه تحت کنترل قرار گرفته است.
وی با اشاره به روند افزایش حیوانات خانگی و خطر انتقال بیماری از طریق حیوانات ولگرد گفت: در قالب کمیته ساماندهی سگهای ولگرد و حیوانات ناقل بیماری، برنامهریزی برای واکسیناسیون سگهای صاحبدار و کنترل جمعیت سگهای بیصاحب در حال اجراست تا از گسترش بیماریهای مشترک جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: در نیمه نخست سال، ۵۶ هزار بازدید بهداشتی از واحدهای تولید، نگهداری و عرضه مواد خام دامی شامل قصابیها، سردخانهها و مراکز بستهبندی انجام و ۵۵ تُن کالای غیربهداشتی شناسایی و معدوم شده است.
فتحی افزود: رویکرد اصلی دامپزشکی استان، پیشگیری، آموزش و پایش مستمر بیماریها است و با تداوم این روند، علاوه بر افزایش بهرهوری اقتصادی در بخش دام و طیور، سلامت عمومی جامعه نیز تضمین خواهد شد.
سویه جدید تب برفکی در کشورهای اطراف شناسایی شد
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی با اعلام شناسایی سویه جدید تب برفکی در کشورهای همسایه ترکیه و عراق، بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه، واکسیناسیون بهموقع دامها و کنترل تردد دامداران و خودروهای حمل دام تأکید کرد.
وی افزود: متأسفانه در کشورهای اطراف، سویه جدیدی از بیماریهای ویروسی دامی مشاهده شده که واکسن آن در کشور به میزان کافی موجود نیست.
فتاحی تصریح کرد: هرچند سازمان دامپزشکی کشور پیشتر اقدام به واردات واکسن کرده بود، اما موجودی فعلی به پایان رسیده و فرایند واردات مجدد در حال انجام است.
وی ادامه داد: دامداران موظفند هشدارهای بهداشتی را رعایت کرده، تردد غیرضروری در دامداریها را کاهش دهند و هرگونه تلفات یا علائم بیماری را سریعاً به دامپزشکی گزارش کنند تا اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
فتاحی تاکید کرد: این بیماریها به دلیل ماهیت ویروسی و قابلیت سرایت بالا میتوانند خسارات اقتصادی سنگینی به بخش تولید وارد کنند و حتی در صورت گسترش، بر قیمت گوشت و سایر فرآوردههای دامی تأثیرگذار باشند.
آغاز زودهنگام مهاجرت پرندگان مهاجر ریسک آنفلوآنزای فوقحاد را افزایش داد
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی با اشاره به آغاز زودهنگام مهاجرت پرندگان به تالاب میقان اراک گفت: بر اساس اعلام ادارهکل محیط زیست، پرندگان مهاجر امسال زودتر از موعد وارد استان شدهاند که این موضوع ریسک انتقال بیماری آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان را افزایش میدهد.
وی افزود: تمام تلفات احتمالی پرندگان مهاجر مشکوک تلقی میشود و تیمهای دامپزشکی بهصورت مستمر در زیستگاهها و واحدهای صنعتی نمونهبرداری انجام میدهند.
فتاحی تصریح کرد: در ششماهه نخست سال جاری، ۸هزار و ۵۴۰ مورد بازدید بهداشتی از دامداریها و مراکز نگهداری دام انجام شده و ۶ هزار و ۹۴۱ نمونه برای بررسی بیماریهای ویروسی از جمله آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان برداشت شده است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۴ میلیون و ۱۵ هزار دوز واکسن برای پیشگیری از بیماریهای دامی تزریق شده است.
صادرات ۱۳۵ هزار قطعه ماهی زینتی و بیش از یکهزار تُن محصولات لبنی
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: در شش ماه نخست سالجاری ۱۳۵ هزار قطعه ماهی زینتی، یکهزار و ۲۱۷ تن تخممرغ خوراکی، ۷۲ تن مرغ منجمد، ۳۶۶ تن فرآوردههای مرغی (عمدتاً جگر مرغ)، یکهزار و ۲۶۹ تن محصولات لبنی بهویژه شیر خشک و یکهزار و ۹۵۴ تن خوراک دامی از استان مرکزی به کشورهای مختلف صادر شده است.
وی افزود: در همین مدت ۱۰۰ واحد متخلف بهدلیل تخلفات بهداشتی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند و تعدادی از فرآوردههای خام دامی غیر بهداشتی نیز ضبط و معدومسازی شد.
فتاحی تصریح کرد: با همکاری دامداران، رعایت دستورالعملهای بهداشتی و استمرار برنامههای واکسیناسیون، امکان پیشگیری از ورود و شیوع بیماریهای دامی خطرناک فراهم شده و سلامت دام، تولید پایدار و امنیت غذایی جامعه تضمین میشود.
