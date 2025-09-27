واکسیناسیون ۳۲ هزار قطعه طیور در دماوند؛ کاهش تلفات ناشی از نیوکاسل

مجید محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز مرحله نخست واکسیناسیون رایگان طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در دماوند و همچنین صادرات ۳۵ هزار بطری دوغ گازدار به کانادا با نظارت بهداشتی و کارشناسی خبر داد.

محمدیان با اعلام این خبر اظهار داشت: مرحله نخست واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در سطح روستاهای شهرستان آغاز شده و در این مرحله حدود ۳۲ هزار قطعه طیور بومی به صورت رایگان واکسینه می‌شوند.

وی با بیان اینکه بیماری نیوکاسل از جمله بیماری‌های خطرناک پرندگان است که می‌تواند خسارات سنگینی به صنعت مرغداری وارد کند، افزود: هدف از اجرای این طرح جلوگیری از سرایت بیماری به مرغداری‌های صنعتی و حفظ صنعت طیور دماوند است.

رئیس اداره دامپزشکی دماوند با تأکید بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی و استفاده از واکسن مناسب، پیشگیری را مهم‌ترین راهکار مقابله با بیماری دانست و گفت: اجرای موفق طرح واکسیناسیون نیازمند همکاری جدی روستاییان و پرورش‌دهندگان طیور بومی است.

محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های حمایتی دامپزشکی در زمینه صادرات محصولات دامی، اظهار داشت: تسهیل صادرات و حمایت از تولید داخلی در زمره اهداف اصلی این اداره قرار دارد و شهرستان دماوند با توجه به ظرفیت‌های موجود می‌تواند به یکی از قطب‌های صادرات فرآورده‌های خام دامی تبدیل شود.

وی ادامه داد: در همین راستا ۳۵ هزار بطری دوغ گازدار تزریقی تولید شده در کارخانه مستقر در دماوند، پس از انجام بازدیدهای بهداشتی و کارشناسی و طی مراحل قانونی، آماده صادرات به کشور کانادا شده است.

رئیس اداره دامپزشکی دماوند ورود به بازار جهانی را نیازمند تولید محصولات باکیفیت و منطبق با اصول بهداشتی دامپزشکی و استانداردهای بین‌المللی دانست و گفت: تحقق این هدف مستلزم حمایت از تولیدکنندگان داخلی و نظارت دقیق بر فرآیند تولید و صادرات است.