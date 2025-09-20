ارسال ۳۱۰ اثر از ۲۰ استان کشور به جشنواره سراسری خوشنویسی سنقروکلیایی

مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره سراسری خوشنویسی خط تحریری در سنقروکلیایی، اظهار کرد: این رویداد هنری با استقبال چشمگیر هنرمندان سراسر کشور همراه بوده و تاکنون ۳۱۰ اثر از سوی ۱۶۰ هنرمند خوشنویس به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
وی با بیان اینکه این آثار از ۲۰ استان کشور به جشنواره ارسال شدهاند، افزود: بیشترین آثار متعلق به استانهای کرمانشاه، کردستان، اصفهان و فارس است که نشان از ظرفیتهای بالای هنری و علاقهمندی هنرمندان این استانها به خوشنویسی خط تحریری دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه استقبال از این جشنواره را بسیار مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: برگزاری این رویداد میتواند فرصت ارزشمندی برای معرفی هرچه بیشتر هنر خوشنویسی و ظرفیتهای هنری استان کرمانشاه در سطح ملی باشد.
تیموری با یادآوری اینکه این جشنواره به پاس گرامیداشت یاد و خاطره استاد مرحوم عباس بنیعامریان، مدیر اجرایی اسبق انجمن خوشنویسان ایران و از هنرمندان برجسته اهل سنقروکلیایی برگزار میشود، خاطرنشان کرد: بزرگداشت نام این استاد فقید یکی از اهداف اصلی این جشنواره است.
وی در پایان گفت: آئین اختتامیه این رویداد هنری در اواخر مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد و از آثار برگزیده و هنرمندان منتخب تجلیل به عمل میآید.
