استانها آذربایجان شرقی
آغاز برنامه شب های پر ستاره در تبریز
تبریز-برنامه شب های پر ستاره با روایتگری حاج حسین یکتا شامگاه روز چهارشنبه در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز آغاز شد.
