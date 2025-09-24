  1. استانها
۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۴

آغاز برنامه شب های پر ستاره در تبریز

تبریز-برنامه شب های پر ستاره با روایتگری حاج حسین یکتا شامگاه روز چهارشنبه در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز آغاز شد.

