به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سیفی، مسئول فضای مجازی سپاه عاشورا، ظهر یکشنبه در نشست خبری این ویژهبرنامه اظهار کرد: این برنامه فرصتی است برای انتقال روایتهای واقعی و مستند از رشادتهای شهدا به مخاطبان داخلی و بینالمللی.
وی افزود: تبریز و استان ما با داشتن سابقه درخشان شهدای شاخص، باید بتوانند نمونهای درست از فرهنگ ایثار را ارائه کنند تا این پیام جهانی شود.
وی گفت: شبهای پرستاره پیش از این در شهرهایی مانند تهران، قم، شیراز و اصفهان برگزار شده بود.
تقویت وحدت ملی و مقابله با جریانهای تفرقهافکن، هدف اصلی برنامه شبهای پر ستاره
زینبالسادات مقدس، مسئول مؤسسه حیات طیبه، نیز هدف از این برنامه را تقویت وحدت ملی و مقابله با جریانهای تفرقهافکن دانست.
وی خاطرنشان کرد: بازخوانی خاطرات دفاع مقدس و معرفی زندگی شهدا، میتواند نقش مؤثری در شکلدهی هویت تاریخی نسل امروز ایفا کند.
آمادهسازی اتوبوسهایی در ۲۰ نقطه شهر برای رفت و آمد به این برنامه
امیر نصیربیگی، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز نیز بر اهمیت الگویی شهر تبریز در تاریخ دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: تلاش داریم با معرفی زندگی شهدای شاخص و شخصیتهای تاریخی استان، ابعاد حماسی این سرزمین را به تصویر بکشیم.
وی همچنین از آمادهسازی اتوبوسهایی در ۲۰ نقطه شهر برای رفاه حال علاقهمندان به شرکت در برنامه خبر داد.
آرش رضازاده، دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی آذربایجانشرقی، برنامه شبهای پرستاره را فرصتی مناسب برای ارائه تصویری اصیل و مستند از تاریخ استان ارزیابی کرد و افزود که روایتهای ناب از گذشته، به تثبیت هویت فرهنگی منطقه کمک میکند.
یاسر صابری، مدیر اجرایی برنامه، نیز آن را محفلی برای بازخوانی سبک زندگی شهدا و ارزشهای دفاع مقدس توصیف کرد و گفت: امروزه جنگ روایتها به فضای مجازی کشیده شده است و امیدواریم این برنامه بتواند در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش مؤثر داشته باشد.
شبهای پرستاره، فرصتی است تا خانوادهها و جوانان با گوشهای از خاطرات حماسی دفاع مقدس و زندگی شهدا آشنا شوند و همزمان، پیام وحدت و ایستادگی ملی را تجربه کنند.
نظر شما