حسن حنفی: پیشرفت اندیشه نیازمند آزادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دکتر حسن حنفی اندیشمند مصری در همایش " آینده فکر عربی" که از سوی شورای عالی فرهنگی قاهره برگزار شد، شرط ابداعات فلسفی و آینده اندیشه فلسفی اسلامی را آزادی خواند و اظهار داشت: این اندیشه از تعدادی قید و بندها رنج می‌برد که باید به منظور رها شدن از این قید و بندها تلاش کرد.

وی موانع و عوامل بازدارنده را تمسک و اهتمام به گذشته، چشم دوختن به غرب و مشکلات متن و تفسیر آن خواند.

حسن حنفی درباره مشکل اول تمسک و اهتمام به گذشتگان را عاملی برای ممانعت از درج اندیشمندان جدید چون خودش دانست و تصریح کرد: بر این اساس ما به ابداعات اجداد خود چون امام محمد غزالی، ابن سینا، امام شافعی و ابن حنبل اهتمام می‌ورزیم که باید با آنها به اجتهاد عقلی پرداخت.

این اندیشمند مصری مشکل دیگر را مرتبط با متن، تفسیر و معنی آن دانست و یادآور شد: در شرایط فعلی باید به کتابت متن جدید پرداخت نه به ترجمه متون معاصر. باید واقعیتهای معاصری که در سرزمین اشغالی فلسطین، عراق، افغانستان، چچن رخ می‌دهند و یا سودان، مصر، سوریه و لبنان را تهدید می‌کنند خواند و از آنها صحبت کرد.

حنفی در ادامه با اشاره به نیازمندیهای جهان عرب گفت: جهان عرب در شرایط فعلی به آزادسازی ملی نیاز دارد که باید به بررسی و تحلیل دردها و امراض جامعه و جهان فعلی و واقعیتهای معاصر بپردازیم.