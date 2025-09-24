به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در نشست مشترکی که روز گذشته با مدیرعامل این شرکت در گچساران برگزار شد، ضمن تاکید بر لزوم توجه به نیازهای منطقه، مطالبات مردم گناوه در حوزه‌های زیرساختی، رفاهی و عمرانی مطرح و تصمیمات خوبی جهت اجرای چندین پروژه اتخاذ شد.

وی به تشریح این پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: روکش آسفالت جاده گناوه - گچساران حدفاصل گوره تا گناوه و بررسی نقاط حادثه خیز در این مسیر جهت اصلاح یکی از پروژه‌هایی است که در حوزه راه، اجرایی می‌شود.

فرماندار گناوه بیان کرد: تسریع در پروژه تعریض و بهسازی مسیر روستایی گناوه از محمدصالحی، فخرآوری و گماران به سمت میدان نفتی گلخاری که در دست انجام است نیز در این جلسه مطرح که موافقت شد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد که منطقه بُنکی گماران نیز توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران برقدار شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: همچنین نیازهای حوزه درمانی شهرستان در این جلسه مطالبه شد که مورد موافقت قرار گرفت و قول پیگیری اخذ مجوز خرید چندین دستگاه مورد نیاز برای بیمارستان داده شد.

وی گفت: در این نشست، بر ضرورت ایفای نقش مؤثرتر شرکت‌های نفتی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی در مناطق همجوار تأکید شد و شرکت نفت و گاز گچساران وعده داد که در آینده نزدیک پروژه‌ها را آغاز کند.

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: پیگیری اجرایی شدن هر چه سریع‌تر این پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.