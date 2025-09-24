دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سیدجلیل حسینی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر محمدحسین آیتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران را به عنوان دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

دکتر محمدحسین آیتی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

سلام علیکم

«با عنایت به اسناد بالادستی نظام سلامت، برنامه هفتم پیشرفت، برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی و سایر قوانین و مقررات، توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی بصورت هدفمند، مبتنی بر نیازهای جامعه، عدالت محور و پاسخگو با اصل ارتقای کیفیت آموزش عالی سلامت مورد توجه جدی این معاونت است.

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، بدین وسیله به عنوان دبیر شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی منصوب می‌شوید.

تحقق اهداف زیر در راستای مأموریت های جنابعالی است:

- برنامه ریزی برای توسعه هدفمند کمی و کیفی دانشگاه های علوم پزشکی، دانشکده ها و مجتمع های آموزش عالی سلامت براساس سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت با محوریت کلان مناطق آمایشی

- بررسی دقیق پیامدهای افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهدیدها و فرصتها و ارائه راهکارهای کارشناسی برای آموزش و تأمین نیروهای حوزه سلامت با تأکید بر بومی گزینی

- ارتقای استانداردهای آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزشی و درمانی

- بازبینی سند متوازن نیروی انسانی حوزه سلامت تا سال ۱۴۰۸ از طریق بررسیهای دقیق میدانی و پژوهش های نیازمحور

- استمرار اعتباربخشی بیمارستان ها و مراکز آموزشی با استفاده از تکنولوژی های نوین

- ارتقای نظام برآورد سرمایه انسانی موردنیاز حوزه سلامت با تعامل با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور

- هماهنگی با معاونت ها و سازمان های مرتبط جهت هم افزایی اعتباربخشی های آموزشی و درمانی

- تلاش در جهت تکمیل ضوابط برای حضور فعال مشارکت های مردمی در آموزش عالی سلامت

توفیق جنابعالی را در تحقق وظائف محوله از خداوند متعال خواستارم.»

دکتر محمدحسین آیتی متولد سال ۱۳۵۴ و دارای دکتری تخصصی طب چینی از دانشگاه پکن است و علاوه بر استادیاری گروه آموزشی طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیش از این عهده دار مسئولیت هایی همچون رئیس دانشکده طب ایرانی و مکمل و همچنین معاون بین الملل این دانشگاه بوده است.