انتصاب سرپرست جدید معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم یوسف حجت رییس دانشگاه تربیت مدرس، سعید امیرحاجلو به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاه منصوب شد.

در این حکم آمده است: نظر به توانمندی و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد رئیس پردیس دانشگاه، به موجب این حکم به سمت سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاه منصوب می‌‏شوید.

امید است با توکل به خداوند سبحان، در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، هماهنگی با معاونین آموزشی، پژوهش و فناوری دانشگاه، استفاده از توان و تجارب همکاران و تدبیر و پیشبرد امور، در جهت ارتقاء جایگاه آن واحد موفق و مؤید باشید.