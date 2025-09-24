اجرای طرح آرامش توسط پلیس آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله اسکندریان اظهار کرد: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و جلب رضایت عمومی مردم، طرح تشدید فعالیتهای انتظامی و جمع آوری معتادان پرخطر با محوریت پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز توسط مأموران انتظامی این شهرستان به مرحله اجرا در آمد.
وی افزود: طی عملیاتهای انجام شده یک خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و۱۰ معتاد متجاهر نیز از سطح شهر جمع آوری شدند.
اسکندریان اظهار: در راستای اجرای این طرح از دستگیر شدگان مقداری انواع مواد مخدر، آلات استعمال و توزین کشف شد.
سرپرست انتظامی آزادشهر اظهار کرد: به منظور سالم سازی و پاکسازی مناطق آلوده و جلب رضایت عمومی مردم این طرح و طرحهای مشابه همچنان تداوم خواهد یافت و مردم نیز همواره باید پلیس را در اجرای موفقیت آمیز این طرحها یاری کنند.
